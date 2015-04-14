Фондовая Европа закончила торги в понедельник ростом

Торги в понедельник
закончились в Европе разнонаправленно, но преимущественно ростом.
Выросли многие индексы Старого Света,
а испанский IBEX 35 и вовсе
побил свой пятилетний рекорд (+1%). Stoxx
Europe 600 подрос всего на 0,2%, но этого
ему хватило, чтобы обновить свой
исторический максимум. FTSE
100 потерял 0,36%: сказались китайская
статистика и вчерашнее ухудшение
прогноза цен на цветные металлы и
железную руду, поэтому крупнейшие
горнодобывающие компании, входящие в
британский индекс, увели его за собой
вниз. Cнизился DAX
(-0,29%), зато вырос CAC 40
(+0,26%).
По итогам торгов BHP Billiton потеряла 3,3%; Anglo American Plc “похудела» на 2,3%. Подешевели акции британского ритейлера Tesco (на 2,7%): ожидается не самая оптимистичная отчетность по итогам квартала.
Nokia Oyj подорожала на 2,5%; Alcatel-Lucent — на 1%. Вчера прошел слух, что Nokia продает свое картографическое отделение, которое может «весить» порядка 2 млрд евро, а полученные деньги использовать на покупку Alcatel. В итоге инвесторы весьма заинтересовались обеими корпорациями.