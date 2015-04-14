Фондовая Европа закончила торги в понедельник ростом

Торги в понедельник закончились в Европе разнонаправленно, но преимущественно ростом. Выросли многие индексы Старого Света, а испанский IBEX 35 и вовсе побил свой пятилетний рекорд (+1%). Stoxx Europe 600 подрос всего на 0,2%, но этого ему хватило, чтобы обновить свой исторический максимум. FTSE 100 потерял 0,36%: сказались китайская статистика и вчерашнее ухудшение прогноза цен на цветные металлы и железную руду, поэтому крупнейшие горнодобывающие компании, входящие в британский индекс, увели его за собой вниз. Cнизился DAX (-0,29%), зато вырос CAC 40 (+0,26%).



По итогам торгов BHP Billiton потеряла 3,3%; Anglo American Plc “похудела» на 2,3%. Подешевели акции британского ритейлера Tesco (на 2,7%): ожидается не самая оптимистичная отчетность по итогам квартала.

Nokia Oyj подорожала на 2,5%; Alcatel-Lucent — на 1%. Вчера прошел слух, что Nokia продает свое картографическое отделение, которое может «весить» порядка 2 млрд евро, а полученные деньги использовать на покупку Alcatel. В итоге инвесторы весьма заинтересовались обеими корпорациями.