На торгах в среду фондовая Европа немного снизилась

Вчерашние торги фондовые площадки Старого Света окончили легким снижением. Даже громкие новости о слиянии Shell и BG Group, ценные бумаги Европы не смогли преодолеть опасения инвесторов по поводу слабой статистики из Германии. Немецкий объем заказов промышленных предприятий в феврале снизился на 0,9%, хотя консенсус-прогнозы предсказывали рост на 1,5%. Еще один фактор вчерашней осторожности участников рынка — ожидания публикации «минуток» ФРС, из которых инвесторы планировали извлечь хотя бы слабые намеки на сроки повышения процентной ставки американского регулятора.

DAX снизился на 0,72%; САС 40 потерял 0,28%, FTSE упал на 0,35%, сводный индекс самых крупных предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 потерял 0,69%.



Что касается отдельных акций, то, конечно же, героем дня стала BG Group, акции которой взлетели на 27% на новостях о $70-миллиардной сделке по слиянию с Royal Dutch Shell. Акции Shell при этом, правда, подешевели на 4,4%: участники рынка считают, что сумма сделки слишком велика для британско-нидерландской группы.

Снизились котировки автопроизводителей: BMW потеряла 1,5%, Peugeot Citroen снизила стоимость акций на 2,1%: по обеим компаниям ухудшились аналитические рекомендации по рынку.

Резко снизилась капитализация Electrolux AB, акции которой подешевели на 6,5%. Причиной такого «проседания» стала информация о том, что прибыль ее американского отделения в I квартале окажется ниже, чем предсказывали аналитики рынка.