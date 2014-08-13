Фондовые рынки Европы: хроника пикирующих индексов

Вчера главные индексы Европы прекратили свое ралли и дружно обвалились. И геополитическая обстановка, и слабая финансовая отчетность ряда крупных компаний, и пессимистичная статистика из Германии — всё это заставило участников рынка вести себя максимально осторожно и не принимать по возможности рисков.



По итогам вчерашней сессии, британский FTSE 100 потерял 0,01%; французский САС спикировал на 0,9%; виновник торжества — DAX – похудел на 1,2%.

Что касается компаний, то, например, Henkel опустился на 5,3% на своей слабой статистике по второму кварталу. Квартальные убытки Furgo (геологической компании) заставили подешеветь ее акции — на целых 10%. В ситуации общего уныния лучше всего себя чувствуют страховщики и кредиторы: так, крупнейший британский страховщик Prudential подрос на 2,2%. Дорожали и бумаги банков.