Фондовые рынки Европы: хроника пикирующих индексов

Вчера главные
индексы Европы прекратили свое ралли
и дружно обвалились. И геополитическая
обстановка, и слабая финансовая отчетность
ряда крупных компаний, и пессимистичная
статистика из Германии — всё это
заставило участников рынка вести себя
максимально осторожно и не принимать
по возможности рисков.
По итогам вчерашней сессии, британский FTSE 100 потерял 0,01%; французский САС спикировал на 0,9%; виновник торжества — DAX – похудел на 1,2%.
Что касается компаний, то, например, Henkel опустился на 5,3% на своей слабой статистике по второму кварталу. Квартальные убытки Furgo (геологической компании) заставили подешеветь ее акции — на целых 10%. В ситуации общего уныния лучше всего себя чувствуют страховщики и кредиторы: так, крупнейший британский страховщик Prudential подрос на 2,2%. Дорожали и бумаги банков.