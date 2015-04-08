В среду фондовая Азия закончила торги в мажоре

Азиатско-Тихоокеанский регион в среду продолжил рост. Японский и гонконгский индексы побили свои многолетние рекорды.
Nikkei
прибавил 0,8% до значения, не
наблюдавшегося на Токийской бирже вот
уже 15 лет. Это произошло за счет серьезных
вхождений множества частных инвесторов
в два новых ПИФа, открывшихся в первые
дни апреля. Согласно комментариям
аналитиков, японский рынок становится
всё менее зависимым от американского:
в последние дни он уверенно растет и не
обращает внимания ни на слабую американскую
статистику, ни на колебания индексов
Уолл-стрит. Отчетная пресс-конференция
руководства Банка Японии, прошедшая
сегодня, не показала никаких признаков
изменения экономической политики в
стране. Несмотря на критически низкую
инфляцию, стимулирование будет продолжено.
KOCPI прибавил 0,6% на ожидании отчетности своих крупных компаний. Местные аналитики ожидают серьезного подъема, поэтому и фондовые площадки Южной Кореи показывают благоприятные результаты.
Hang Seng подпрыгнул сразу на 3,8%. Это его лучший торговый день за последние три года, а значение индекса поднялось до уровней семилетней давности.
Shanghai Composite прибавил 0,9%, лидерами роста стал банковский сектор.