В среду фондовая Азия закончила торги в мажоре

Азиатско-Тихоокеанский регион в среду продолжил рост. Японский и гонконгский индексы побили свои многолетние рекорды.

Nikkei прибавил 0,8% до значения, не наблюдавшегося на Токийской бирже вот уже 15 лет. Это произошло за счет серьезных вхождений множества частных инвесторов в два новых ПИФа, открывшихся в первые дни апреля. Согласно комментариям аналитиков, японский рынок становится всё менее зависимым от американского: в последние дни он уверенно растет и не обращает внимания ни на слабую американскую статистику, ни на колебания индексов Уолл-стрит. Отчетная пресс-конференция руководства Банка Японии, прошедшая сегодня, не показала никаких признаков изменения экономической политики в стране. Несмотря на критически низкую инфляцию, стимулирование будет продолжено.



KOCPI прибавил 0,6% на ожидании отчетности своих крупных компаний. Местные аналитики ожидают серьезного подъема, поэтому и фондовые площадки Южной Кореи показывают благоприятные результаты.

Hang Seng подпрыгнул сразу на 3,8%. Это его лучший торговый день за последние три года, а значение индекса поднялось до уровней семилетней давности.

Shanghai Composite прибавил 0,9%, лидерами роста стал банковский сектор.