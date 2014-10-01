Обзор рынков на 1 октября

Рынки всего мира начали четвертый квартал на минорной ноте: инвесторы не доверяют довольно тусклым экономическим данным и не спускают осторожных глаз с общественных беспорядков в Гонконге.

Доллар держался близко к четырехлетнему максимуму против основной корзины валют. Европейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 0,1% после того, как вышла статистика по закупкам в сентябре из Германии и Франции — и в очередной раз подчеркнула хрупкость европейского восстановления.

Азия в красном



Производство в большей части Азии в сентябре не радовало глаз. Китайский PMI оказался чуть выше уровня падения. «Политические волнения в Гонконге ослабляют настроения рынка, в то время как японские (смешанный обзор Tankan) и китайские (PMI, топчущийся на одном уровне) данные были неубедительными», - говорят аналитики.

Индекс MSCI за пределами Японии упал за месяц на 0,3%, а токийский Nikkei закрылся на 0,6% ниже, чем во втором квартале. Крупные японские производители были немного более оптимистичными в третьем квартале, но изрядно просела сервисная зона.

Китайские фондовые рынки сегодня закрыты на праздники, но инвесторы чутко отслеживают, как идут дела у тысяч протестующих в Гонконге, где демонстрации и акции протеста и не думают прекращаться, а напротив, набирают обороты.

И, наконец, американские рынки на момент закрытия третьего квартала оказались в минорной тональности: экономику США тянет вниз энергетический и материальный сектор, да еще и индекс потребительского доверия упал впервые за пять месяцев, и цены на жилье выросли не так сильно, как ожидалось.



Доллар в зеленом, что неудивительно



Доллар в последние дни гарцевал на белом коне среди унылых коллег-пехотинцев. Расходящиеся перспективы валютной политики ФРС с одной стороны и ЕЦБ с Банком Японии — с другой стороны, привели к тому, что доллар обновил шестилетний максимум против иены (перейдя за отметку 110 иен за доллар) и двухлетний - против своего европейского коллеги (вчера после данных об угрожающе низкой инфляции EUR/USD ушла к отметке 1,2620).

Для краткосрочных перспектив американской валюты будут крайне важны данные о рабочих местах в сентябре, которые выйдут в пятницу, 3 октября. «Несельскохозяйственные платежные ведомости будут ключевыми, поскольку они могут поднять ожидания подъема процентной ставки на другие даты», заявляют аналитики.



Сырьевые рынки и рубль в печали



Усиление доллара и озабоченность по поводу перепоставки очень сильно сказываются на сырой нефти марки Brent, и продолжается это в течение уже нескольких недель. Китайские данные PMI уронили ее на уровень 95 долларов за баррель. Падающие цены на нефть (а может быть, и не только этот фактор) поразили в самое сердце российский рубль. Валюта России «уехала» против бивалютной корзины на уровень 44,43 — эта отметка превышает уровень 44,4, на котором Центробанк автоматически должен начать вмешиваться в ситуацию и защищать свою валюту.

Сильный доллар негативно влиял еще и на золото. Желтый металл торговался вчера к концу торгов в районе своего девятимесячного минимума в 1,206 долларов за тройскую унцию.