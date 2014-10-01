Обзор рынков на 1 октября

Рынки всего мира начали четвертый квартал на минорной ноте: инвесторы не доверяют довольно тусклым экономическим данным и не спускают осторожных глаз с общественных беспорядков в Гонконге.
Доллар держался близко к четырехлетнему максимуму против основной корзины валют. Европейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 0,1% после того, как вышла статистика по закупкам в сентябре из Германии и Франции — и в очередной раз подчеркнула хрупкость европейского восстановления.
Азия в красном
Производство в большей части Азии в сентябре не радовало глаз. Китайский PMI оказался чуть выше уровня падения. «Политические волнения в Гонконге ослабляют настроения рынка, в то время как японские (смешанный обзор Tankan) и китайские (PMI, топчущийся на одном уровне) данные были неубедительными», - говорят аналитики.
Индекс MSCI за пределами Японии упал за месяц на 0,3%, а токийский Nikkei закрылся на 0,6% ниже, чем во втором квартале. Крупные японские производители были немного более оптимистичными в третьем квартале, но изрядно просела сервисная зона.
Китайские фондовые рынки сегодня закрыты на праздники, но инвесторы чутко отслеживают, как идут дела у тысяч протестующих в Гонконге, где демонстрации и акции протеста и не думают прекращаться, а напротив, набирают обороты.
И, наконец,
американские рынки на момент закрытия
третьего квартала оказались в минорной
тональности: экономику США тянет вниз
энергетический и материальный сектор,
да еще и индекс потребительского доверия
упал впервые за пять месяцев, и цены на
жилье выросли не так сильно, как ожидалось.
Доллар в зеленом, что неудивительно
Доллар в последние дни гарцевал на белом коне среди унылых коллег-пехотинцев. Расходящиеся перспективы валютной политики ФРС с одной стороны и ЕЦБ с Банком Японии — с другой стороны, привели к тому, что доллар обновил шестилетний максимум против иены (перейдя за отметку 110 иен за доллар) и двухлетний - против своего европейского коллеги (вчера после данных об угрожающе низкой инфляции EUR/USD ушла к отметке 1,2620).
Для краткосрочных
перспектив американской валюты будут
крайне важны данные о рабочих местах в
сентябре, которые выйдут в пятницу, 3
октября. «Несельскохозяйственные
платежные ведомости будут ключевыми,
поскольку они могут поднять ожидания
подъема процентной ставки на другие
даты», заявляют аналитики.
Сырьевые рынки и рубль в печали
Усиление доллара и озабоченность по поводу перепоставки очень сильно сказываются на сырой нефти марки Brent, и продолжается это в течение уже нескольких недель. Китайские данные PMI уронили ее на уровень 95 долларов за баррель. Падающие цены на нефть (а может быть, и не только этот фактор) поразили в самое сердце российский рубль. Валюта России «уехала» против бивалютной корзины на уровень 44,43 — эта отметка превышает уровень 44,4, на котором Центробанк автоматически должен начать вмешиваться в ситуацию и защищать свою валюту.
Сильный доллар негативно влиял еще и на золото. Желтый металл торговался вчера к концу торгов в районе своего девятимесячного минимума в 1,206 долларов за тройскую унцию.