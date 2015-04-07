Brent снова дешевеет: Goldman Sachs рисует пессимистичную картину

Сырая нефть Brent потеряла во вторник более 1% после того, как Goldman Sachs предупредил своих клиентов, что ценам нужно оставаться на низком уровне в течение как минимум нескольких месяцев, чтобы реально снизить темпы роста производства сырья в США. Вчера цены на нефть росли, поскольку трейдеры отложили свои ожидания роста экспорта иранской нефти и понадеялись на замедление запасов нефти в США. Сегодня же на момент 8.38 мск майский фьючерс на Brent опустился до $57,62; WTI с поставкой в мае стоит $51,87.
Согласно
аналитической записке Goldman,
запасы нефти
в США в апреле будут расти, а вот потом,
с мая по сентябрь, когда наступит сезон
большого спроса на бензин, будут
постепенно снижаться примерно на 350000
баррелей в день. И тем не менее, по мнению
аналитического отдела банка, на скорый
рост цен можно не рассчитывать: восходящее
давление на цену может быть оказано не
раньше 2016 года. Более того, аналитики
добавили, что прогноз стоимости нефти
в 65 долларов за баррель выглядит слишком
высоким.
При всех этих пессимистических новостях, WTI может получить дополнительный импульс: чтобы подготовиться к летней пиковой нагрузке, нефтеперерабатывающие заводы могут увеличить свои мощности. «Многие ждут некоторого улучшения баланса спроса и предложения, и мы все ближе к тому моменту, когда это сможет произойти», — оптимистично утверждает Рик Спунер, главный аналитик CMC Markets в Сиднее.