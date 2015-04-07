Brent снова дешевеет: Goldman Sachs рисует пессимистичную картину

Сырая нефть Brent потеряла во вторник более 1% после того, как Goldman Sachs предупредил своих клиентов, что ценам нужно оставаться на низком уровне в течение как минимум нескольких месяцев, чтобы реально снизить темпы роста производства сырья в США. Вчера цены на нефть росли, поскольку трейдеры отложили свои ожидания роста экспорта иранской нефти и понадеялись на замедление запасов нефти в США. Сегодня же на момент 8.38 мск майский фьючерс на Brent опустился до $57,62; WTI с поставкой в мае стоит $51,87.

Согласно аналитической записке Goldman, запасы нефти в США в апреле будут расти, а вот потом, с мая по сентябрь, когда наступит сезон большого спроса на бензин, будут постепенно снижаться примерно на 350000 баррелей в день. И тем не менее, по мнению аналитического отдела банка, на скорый рост цен можно не рассчитывать: восходящее давление на цену может быть оказано не раньше 2016 года. Более того, аналитики добавили, что прогноз стоимости нефти в 65 долларов за баррель выглядит слишком высоким.



При всех этих пессимистических новостях, WTI может получить дополнительный импульс: чтобы подготовиться к летней пиковой нагрузке, нефтеперерабатывающие заводы могут увеличить свои мощности. «Многие ждут некоторого улучшения баланса спроса и предложения, и мы все ближе к тому моменту, когда это сможет произойти», — оптимистично утверждает Рик Спунер, главный аналитик CMC Markets в Сиднее.