30 поводов полюбить бычий рынок

Адаптированный перевод материала о том, какие есть причины не бояться обвала фондового рынка. И «если вы «не бык», вы - неудачники и бабы».

Есть мнение, что тенденция к понижению - для неудачников. Но я видел свет. И видел ошибки на своем пути. Счастливые дни снова наступили — и, возможно, навсегда! В конце концов, я понимаю, что это просто фондовый рынок и там крутятся большие инвестиции. Акции собираются идти всё выше и выше. И тот, кто их не купит, - дурак.

А я научился любить бычий рынок. Почему? Вот объяснение.



1. Акции были потрясающими инвестициями в прошлом. Но они и сейчас являются прекрасными инвестициями!

2. Да, выглядят акции дорого по сравнению с годовым объемом продаж, чистой стоимостью их активов, валового внутреннего продукта, стоимостью замещения активов компании и средней заработной платы за последние 10 лет. Но все это не имеет значения, потому что такие меры оценки здесь являются совершенно неуместными.

3. Даже если эти оценки были актуальны, то те старомодные измерители не имеют большого значения, в конце-то концов. Всё потому, что люди использовали их в прошлом, когда биржевики ели отбивные из баранины и постоянно работали за гроши. Сегодня у нас есть автомобили, самолеты, и даже Facebook! Следовательно, это уже не актуально - сравнивать цены на акции, скажем, с чистой стоимостью их активов.

4. Истинное значение фондового рынка составляет 1,2 х P, где P является текущей ценой на фондовом рынке.

5. Медведи просто не получат его.

6. Акции были дешевыми пять лет назад. Поэтому и сейчас они дешевые.

7. S&P 500 почти в три раза выше сегодня, как это было в 2009 году. Поэтому и сделка ваша должна быть в три раза лучше!

8. Компании не тратят свои деньги на выплаты больших дивидендов инвесторам. Раньше, если инвестор вложил $100 в какую-то сделку, в среднем около $5 возвращалось ему в виде дивидендов только за первый год. Сегодня эта цифра составляет менее $2. Но это не значит, что вы заработаете на три процента меньше! О, нет! Это означает, что ваш рост будет еще лучше!

9. Никогда не играйте против Америки. Все, что хорошо для Америки, хорошо для фондового рынка.

10. Инфляция низка и это здорово для акций. Как это было, скажем, в 1929, когда инфляция фактически была отрицательной. Или как это было десять лет назад.

11. Люди, которые на бирже «не быки», - неудачники и бабы.

12. Безработица падает. Низкий уровень безработицы является хорошим фактором, чтобы сделать запасы. Так было, например, в 1929 и 1999. С другой стороны, высокий уровень безработицы очень опасен для инвестиций. Вот почему была плохой идея покупать акции в 1932, 1982 и 2009.

13. Акции будут зарабатывать 10% в год в будущем, потому что они зарабатывали столько в прошлом.

14. Почему скептики так негативно относятся к быкам? Они ненавидят свободу?

15. Экономика сейчас настолько продуктивна благодаря соцсетям (Facebook, Twitter), айфонам и так далее, и это здорово для инвестиций и вкладов. Почему до сих пор в этом тысячелетии экономика США выросла в среднем на 2% в год плюс инфляции? В прошлом веке, с 1929 по 1999, она только успела подняться... на 4% в год плюс инфляция.

16. США! США! США!

17. Все на Уолл-стрит говорят, что сейчас прекрасное время, чтобы купить акции. А если они не знают, то кто знает?

18. Потребительское доверие становится все лучше, так же, как это было в конце 1990-х. Это должно быть хорошим поводом для покупки акций!

19. Экономика набирает обороты, но это не приведет к увеличению расходов или повышению процентных ставок.

20. Мама и Папа вернулись на фондовый рынок, и потому миллионы рядовых инвесторов не могут ошибаться.

21. Люди начинают менять прогнозы. И это тоже должно быть хорошей новостью!

22. Мы номер один!

23. Акции никогда не были плохим вложением капитала, если вкладывать на несколько лет.

24. Да, такие акции были плохой инвестицией для большинства случаев последние 20 лет, но это просто означает, что они "за".

25. Не спорю, что инвестиции привели к краху в 1930 и в 1970-х, но это не может повториться, потому что тогда у них не было айфонов.

26. Скоро выйдет iPhone 6!

27. «О, скажи, видишь ли тыыы..?»

28. Доходность облигаций действительно низкая. Это означает, что вклады и инвестиции - хорошее дело. Но это не значит, что экономика будет еще хуже.

29. Если цены на акции за последние 40 лет прошли увеличились в среднем в 8 раз, а доходы - в 16 раз, то в течение ближайших 40 лет они могут увеличиться в 16 и 32 раза соответственно.

30. Люди, которые вообще ничего не знают об акциях, начинают раздавать советы снова и снова. Но если это какие-то не очень хорошие новости, то я не знаю, что это.

Да, действительно. Я научился любить брата Быка.