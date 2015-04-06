Резкий поворот рубля: и последние станут первыми

Как вы думаете, какая работа на современном финансовом рынке самая сложная? Просто попробуйте спрогнозировать движение рубля.

Каким образом российская валюта всего за три месяца умудрилась перейти из списка наихудших мировых валют в число самых успешных — не поняли даже самые точные прогнозисты. Обвал цены на нефть, все признаки долгосрочного ослабления рубля, шестилетние минимумы против корзины валют, свистопляска с процентными ставками ЦБ — всё это как будто бы и не происходило с рублем.



«Ни один из моих прогнозов в ожидании рубля так и не сбылся», — говорит Евгений Шиленков, глава торгового отдела ООО «Велес Капитал» (Москва), который ранее предсказывал плавное ослабление рубля примерно на 3,6% за каждый квартал. — «Наша новая реальность содержит слишком много различных факторов, которые влияют на нашу валюту. В рублевой матрице слишком много элементов. Рубль абсолютно непредсказуем».

Саймон Кихано-Эванс, глава отдела исследования развивающихся рынков в Commerzbank AG (Лондон), говорит, что для приблизительных оценок направления рубля внимание инвесторов должно сосредоточиться на востоке Украины. Его прогнозы в последние четыре квартала были, пожалуй, ближе остальных к реальному движению рынкоа. Он прогнозировал 3,9%-ный рост рубля в текущем квартале, и сейчас получает прибыль от внутренних российских ценных бумаг. Прибыль эта основывается на длительном прекращении огня в Украине, предотвращении перспективы ужесточения санкций Запада и относительной стабилизации нефти.

Рублевые качели — большая трудность для аналитиков. Стоимость и способы хеджирования рассчитать практически невозможно из-за сумасшедшей волатильности рубля. В прошлом году российская валюта рухнула на 46% - это был худший результат в списке из 31 валюты, остлеживаемых агентством Bloomberg. В первом квартале рубль начал расти, и темпы этого роста — тоже чуть ли не рекордные. Таким образом, получается, что из аутсайдеров российская валюта переходит в разряд лидеров, минуя плотную группу середнячков.

Экономист московского отделения Citigroup Иван Чакаров, говорит, что валютный прогноз — задача очень незавидная. «Это тем более сложно, если учитывать чрезмерную рыночную турбулентность, которая царит в России в последние несколько месяцев», — отмечает он в блиц-интервью агентству Bloomberg.

Рост, показанный в первом квартале, скорее всего, продожится во втором. Так считает Татьяна Орлова, главный экономист по российским вопросам в RBS (Лондон). По ее прогнозам, рубль укрепится на 5,1% до 55,4 р по отношению к доллару. Чакаров в целом с ней согласен, но предостерегает, что на российскую валюту будет оказывать сильное влияние любая мелочь, не говоря уже о серьезных вопросах (война на Украине, цена на нефть)