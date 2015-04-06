Календарь событий и макростатистики на 6.04 — 10.04

В понедельник, 6 апреля, большая часть европейских рынков закрыта: здесь продолжаются пасхальные каникулы. Не работают также биржи в Австралии, Новой Зеландии, материковой части Китая и Гонконге. Поэтому день сегодня обещает быть очень спокойным, активность ожидается только в макростатистических отчетах с американского рынка. Для тех, кто следит за жизнью российской экономики, опубликован индекс потребительских цен.

В США опубликуют композитный индекс деловой активности (PMI), PMI в секторе услуг, индекс деловой активности в непроизводственном секторе за март. Эти данные будут очень важны для понимания силы американской экономики.

Индекс деловой активности будет опубликован в Канаде.



Во вторник, 7 апреля, в Гонконге продолжатся выходные дни. Фондовый день начнется с Австралии: во-первых, здесь будет опубликована статистика по объему розничных продаж за февраль, а во-вторых, станет известно решение Резервного Банка Австралии о процентной ставке.

В Европе огласят PMI в секторе услуг для Испании, Италии, Франции, Германии, Британии, плюс к тому станет известно значение сводного индекса PMI в секторе услуг по всей еврозоне. Также еврозона опубликует композитный индекс деловой активности и индекс цен производителей.

В США выйдут данные по количеству открытых вакансий на рынке труда, а также еженедельный отчет о запасах сырой нефти, дистиллятов и бензина.

Среда, 8 апреля, начнется в Азии с новостей из Японии. Банк Японии огласит свое решение по процентной ставке на ближайший месяц и сделает программное заявление по поводу монетарной политики в стране.

В Европе выйдут разнородные, но очень важные данные: объем производственных заказов в Германии за февраль, объемы экспорта и импорта во Франции, ИПЦ в Швейцарии. Сводные данные по объему розничных продаж в еврозоне покажут, насколько потребители доверяют экономике.

В США главным событием дня станет публикация «минуток» FOMC.

Четверг, 9 апреля, в Азии пройдет относительно спокойно, и только в Японии будет происходить что-то серьезное: например, ежемесячный отчет регулятора.

В Европе внимание инвесторов будет обращено на Германию: локомотив экономики еврозоны выпустит данные по объемам экспорта и импорта, цифру по объему промпроизводства и сальдо торгового баланса. Сальдо торгового баланса выйдет и в Великобритании, но главным событием дня будет решение по процентной ставке Банка Англии.

В США выйдет блок статистике по безработице (количество получающих пособие, число первичных заявок на пособия), благодаря которой будет понятно общее состояние рынка труда (а значит, и экономики) в стране.

В пятницу, 10 апреля, выйдет много статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Самые интересные для инвесторов цифры — объем жилищных кредитов в Австралии, ИПЦ и индек цен производителей в Китае.

В Великобритании будут опубликованы цифры по объему промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности за февраль.