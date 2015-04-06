Обзор от трейдера: идеи, сделки, позиционирование (06.04)
Аналитика и прогнозы

Обзор от трейдера: идеи, сделки, позиционирование (06.04)

6 апреля 2015, 09:39
Vladimir Besov
Vladimir Besov
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Доброго времени суток! Прошлая неделя была насыщенной и мы сумели как потерять, так и заработать. Самое главное, что закончили ее в плюсе, хоть и небольшом.


На таких американских горках стоит радоваться каждому центу. Интересная ситуация сейчас, а именно то, что в противовес ослаблению доллара висит огромный ритейл. Соответственно любые откатные движения могут затянуться. Что же, в любом случае у нас есть идеи и варианты для торговли.

Поставили отложенный ордер для отработки по дисбалансу, а также несколько идей на рассмотрение формаций, отчет по торговле за прошлую неделю с комментариями — все в видео..

Идеи: EUR/USD, USD/CAD, EUR/GBP, AUD/USD, USD/JPY
Закрыто: EUR/GBP, AUD/USD, USD/CAD

 

 

#Владимир Бесов, HermesTG, обзор форекс