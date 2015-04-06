Обзор от трейдера: идеи, сделки, позиционирование (06.04)

Доброго времени суток! Прошлая неделя была насыщенной и мы сумели как потерять, так и заработать. Самое главное, что закончили ее в плюсе, хоть и небольшом.



На таких американских горках стоит радоваться каждому центу. Интересная ситуация сейчас, а именно то, что в противовес ослаблению доллара висит огромный ритейл. Соответственно любые откатные движения могут затянуться. Что же, в любом случае у нас есть идеи и варианты для торговли.

Поставили отложенный ордер для отработки по дисбалансу, а также несколько идей на рассмотрение формаций, отчет по торговле за прошлую неделю с комментариями — все в видео..



Идеи: EUR/USD, USD/CAD, EUR/GBP, AUD/USD, USD/JPY

Закрыто: EUR/GBP, AUD/USD, USD/CAD