Обзор от Трейдера: идеи, открытые сделки, ведение(11.03)

Доброго времени суток! Как обычно в среду проводим наш второй брифинг на неделе. Сейчас есть одна открытая позиция согласно рекомендациям и несколько вполне интересных идей для отработки триггеров.



Главное в работе трейдера — это ожидание приемлемой ситуации и подбор красивого графика. Элементарные вещи, но почему-то многие не удосуживаются в этом разобраться и торгуют инструменты, в которых минимум перспектив и максимум препятствий. Обучение в ДЦ, как правило этому сопутствует. Сейчас кризис и время аферистов активизироваться, поэтому будьте аккуратнее с вложением своих денег и времени, что куда более важно.



Используйте вменяемые риски, никого не слушайте при принятии решения, уделите время на обучение. За месяц, пол года, год — почти ничему не научишься. Трейдинг — это вид бизнеса не из простых. Всем успехов!



Идеи: GBP/USD, EUR/USD, USD/CAD, GBP/JPY

Открыто: EUR/JPY

Закрыто: USD/JPY, EUR/JPY

Для тех кто желает следовать за моей консервативной торговлей, есть вариант подписки на торговые сигналы. Ожидаемая доходность от 25% годовых, просадка до 3%