Доллар падает на слабой американской статистике

Судя по всему, замедление экономики США в первом квартале 2014 года стало очевидным для всех. Согласно сегодняшним данным от Министерства труда, изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США в марте оказалось чуть ли не вдвое ниже прогнозов. Самый слабый результат за последние полтора года вполне ожидаемо надавил на курс доллара. С момента публикации этой цифры, EURUSD резко подскочила к 1,1008 (на момент 15.57 мск); USDJPY упала до 118,91; GBPUSD выросла до 1,4928.

В последние две недели ралли доллара сильно замедлилось: сначала на это повлияли «голубиные» заявления чиновников ФРС относительно подъема процентной ставки, затем начала поступать слабая статистика.

Сегодня американские и европейские фондовые рынки закрыты по случаю коротких пасхальных каникул.