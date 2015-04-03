Доллар падает вторую сессию подряд

В четверг доллар снова падал: инвесторы тревожатся за данные по зарплатам в несельскохозяйственных секторах, которые должны выйти в пятницу. Если они будут разочаровывающими, «бычьи» настроения укрепятся дополнительно. Плюс ко всему, в преддверии долгих пасхальных выходных инвесторы фиксировали прибыль от недавнего резкого усиления доллара. К концу американских торгов индекс американца к корзине основных валют снизился на 0,7%.

На момент 8.43 мск EURUSD выросла до отметки 1,0883; USDJPY упала до 119,64; GBPUSD выросла до 1,4836.



Кэти Лин, управляющий директор BK Asset Management (Нью-Йорк) прокомментировала агентству Reuters: “Данные, которых мы ждем в пятницу, очень важны с точки зрения того, когда ФРС решит поднять ставку. Если отчет по рынку труда за первый квартал будет сильным, это еще сильнее укрепит предположения о летнем подъеме ставки и возродит ралли доллара. Однако если рост числа рабочих мест не оправдает ожиданий, то доллар может углубить свое падение против большинства основных валют».

Тем временем вышедшие вчера «минутки» заседания ЕЦБ показали, что европейский регулятор по-прежнему твердо стоит на идее реализации программы QE согласно с первоначальным планом, несмотря на улучшение экономических показателей. Это сохраняет долгосрочный понижательный тренд для евро.