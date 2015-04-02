Фондовые индикаторы Азии в четверг показали рост

Азиатско-Тихоокеанский
регион показал сегодня рост большинства
основных индексов. Токийский Nikkei
прервал свое падение, которое
продолжалось два дня подряд, и вырос
сегодня на 1,46%. Цены росли
с самого начала сессии, но в середине
торгового дня инвесторы были обеспокоены
неутешительной американской
макростатистикой, которая продемонстрировала
замедление экономики в первом квартале.
В итоге сильная поддержка со стороны
Банка Японии с его беспрецедентной
программой количественного смягчения
все-таки вытянула Nikkei вверх
с внушительным результатом.
Shanghai Composite прибавил 0,41%. С хорошей прибылью закончили день такие сектора китайской экономики, как цветная металлургия и тяжелое машиностроение. С Шанхайской фондовой биржи сегодня поступала и довольно неоднозначная информация: объем маржинальной торговли здесь впервые в истории превысил 1 трлн юаней.
Hang Seng закончил день в плюсе на 0,8%: впереди его ждут три дня пасхальных выходных.
Австралийский индекс S&P/ASX отреагировал на свою внутреннюю макростатистику: торговые показатели совпали с консенсус-прогнозами, поэтому национальный индикатор прибавил 0,6%.