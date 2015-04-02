Фондовые индикаторы Азии в четверг показали рост

Азиатско-Тихоокеанский регион показал сегодня рост большинства основных индексов. Токийский Nikkei прервал свое падение, которое продолжалось два дня подряд, и вырос сегодня на 1,46%. Цены росли с самого начала сессии, но в середине торгового дня инвесторы были обеспокоены неутешительной американской макростатистикой, которая продемонстрировала замедление экономики в первом квартале. В итоге сильная поддержка со стороны Банка Японии с его беспрецедентной программой количественного смягчения все-таки вытянула Nikkei вверх с внушительным результатом.



Shanghai Composite прибавил 0,41%. С хорошей прибылью закончили день такие сектора китайской экономики, как цветная металлургия и тяжелое машиностроение. С Шанхайской фондовой биржи сегодня поступала и довольно неоднозначная информация: объем маржинальной торговли здесь впервые в истории превысил 1 трлн юаней.

Hang Seng закончил день в плюсе на 0,8%: впереди его ждут три дня пасхальных выходных.

Австралийский индекс S&P/ASX отреагировал на свою внутреннюю макростатистику: торговые показатели совпали с консенсус-прогнозами, поэтому национальный индикатор прибавил 0,6%.