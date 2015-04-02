Доллар снижается, евро укрепляется на статистических данных

Сегодня во время сессии на Уолл-стрит вышла статистика, которая показала сильное замедление американской экономики. Это может создать препятствия на пути к повышению ключевой процентной ставки ФРС. Согласно статистике, почти на двухлетнем минимуме находится активность промышленного сектора. Ниже консенсус-прогнозов оказались и данные рынка труда: количество новых рабочих мест, созданных в частном секторе, снизилось в годовом выражении.

На этом фоне доллар слегка снизился в четверг. USDJPY потеряла 0,08% и к 8.10 мск торгуется на отметке 119,65. EURUSD прибавила 0,09% до 1,0772, GBPUSD выросла до 1,4829.



«Сейчас беспокойство рынка направлено на ФРС», — говорит Масаси Мурата, старший валютный аналитик Brown Brothers Harriman (Токио). — «Теперь, даже если в пятницу выйдут сильные данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, эта озабоченность все равно не полностью нивелируется. Поэтому количество охотников за долларом снизилось». Понижающее давление на доллар оказывает еще и снижение доходности десятилетних казначейских бумаг. Она сползла ниже 1,9%.

В противоположность американской статистике, в Европе вчера всё выглядело довольно оптимистично. Обнадеживающие данные поступили по производственной активности в еврозоне и добавили инвесторам уверенности в том, что экономика восстанавливается хорошим темпом. Настороженность инвесторов по греческому вопросу — единственный фактор, который помешал единой валюте вырасти сильнее.

Что касается сырьевых валют, то в выигрыше канадский доллар, который извлек пользу из скачка цены на нефть. USDCAD потеряла 0,13% и торгуется на отметке 1,2605. Австралийский коллега потерял 0,14% к американцу под давлением снижения цен на железную руду. Ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Резервного банка Австралии тоже сказываются на ослаблении австралийской валюты. На 8.18 пара AUDUSD находится на уровне 0,7588.