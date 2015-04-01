Иена выросла, доллар снизился, евро пережил худший квартал в своей жизни

Сегодня доллар скользит по отношению к основным валютам: слабая статистика деловых настроений в Японии заставила инвесторов искать спасение в своем традиционном «убежище» - иене. В то же время евро подрос на сильных данных по еврозоне. Хорошо себя чувствует сегодня австралиец: он удивительно оптимистично отреагировал на выросшую статистику по китайскому производству.

На момент 10.51 мск пара EURUSD торгуется на уровне 1,0748 (+0,14%); GBPUSD стоит 1,4824 (+0,04%); USDJPY потеряла 0,22% до 119,87; AUDUSD стоит 0,7618 (+0,18%).

Большинство экспертов сходятся во времени, что короткие периоды снижения доллара не перейдут в ранг долгосрочного тренда. А вот евро находится не в лучшей форме: за I квартал он потерял 11% по отношению к доллару. Так быстро единая валюта еще не снижалась с момента своего рождения в 1999 году.



В наступившем новом квартале евро, скорее всего, останется под давлением, хотя вряд ли темпы снижения останутся такими же быстрыми. Давление на евро оказывает греческий конфликт. Эксперты ждут, что события пойдут по-другому только после подъема ставок ФРС.

«По отношению к доллару мы видим очень важный уровень поддержки вокруг $1,04/1,05. Думаю, пара будет тестировать его снова и снова, и если он будет пробит — скоро мы придем к паритету валют», — говорит Джаспер Баргманн, руководитель торговой платформы в сингапурском отделении банка Nordea.