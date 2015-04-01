Иена выросла, доллар снизился, евро пережил худший квартал в своей жизни

Сегодня доллар скользит по отношению к основным валютам: слабая статистика деловых настроений в Японии заставила инвесторов искать спасение в своем традиционном «убежище» - иене. В то же время евро подрос на сильных данных по еврозоне. Хорошо себя чувствует сегодня австралиец: он удивительно оптимистично отреагировал на выросшую статистику по китайскому производству.
На момент 10.51 мск пара EURUSD торгуется на уровне 1,0748 (+0,14%); GBPUSD стоит 1,4824 (+0,04%); USDJPY потеряла 0,22% до 119,87; AUDUSD стоит 0,7618 (+0,18%).
Большинство
экспертов сходятся во времени, что
короткие периоды снижения доллара не
перейдут в ранг долгосрочного тренда.
А вот евро находится не в лучшей форме:
за I квартал
он потерял 11% по отношению к доллару.
Так быстро единая валюта еще не снижалась
с момента своего рождения в 1999 году.
В наступившем новом квартале евро, скорее всего, останется под давлением, хотя вряд ли темпы снижения останутся такими же быстрыми. Давление на евро оказывает греческий конфликт. Эксперты ждут, что события пойдут по-другому только после подъема ставок ФРС.
«По отношению к доллару мы видим очень важный уровень поддержки вокруг $1,04/1,05. Думаю, пара будет тестировать его снова и снова, и если он будет пробит — скоро мы придем к паритету валют», — говорит Джаспер Баргманн, руководитель торговой платформы в сингапурском отделении банка Nordea.