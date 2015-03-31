Доллар растет против основной корзины валют

Продолжается усиление доллара против евро и основных резервных валют. На момент 12.36 мск EURUSD снизилась до 1,0717 (минус 1,06%); пара GBPUSD торгуется на 1,4770 (потеряв 0,25%), USDJPY выросла на 0,02% до 120,09 ¥.

Против евро с начала года доллар прибавил уже более 12%, а с марта прошлого года — более 27%. Индекс доллара по отношению к корзине основных мировых валют подбирается к самому сильному своему кварталу начиная с 2008 года.

Валютные стратеги BNP Paribas сообщают, что они ждут выхода индексов PMI и потребительского доверия. Другие аналитики советуют обратить внимание на данные, которые выйдут в пятницу: зарплату в несельскохозяйственном секторе. Это может послужить дальнейшим катализатором роста доллара, в случае, если будет побит консенсус-прогноз.