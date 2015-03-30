Анонс важных событий и макростатистики на 30.03 — 3.04

Заканчивается первый квартал 2015 года, наступившая неделя подготовит нас к крупному блоку квартальной отчетности, под знаком которой пройдет чуть ли не весь апрель. А пока рынки, как говорится, разминаются и готовятся. Впрочем, важной статистики на этой неделе тоже хватает. Особенно "жарко" будет в среду, когда во всех трех основных регионах будут публиковаться важные цифры.

Сегодня, 30 марта, в Азии не было никаких серьезных отчетов, за исключением разочаровывающего индекса промышленного производства в Японии за февраль. Он оказался ниже прогнозного значения.

В Европе довольно важная статистика о кредитовании граждан выходит в Британии: данные по ипотечному кредитованию, по чистым займам частным лицам. К полудню по московскому времени выйдет блок данных по еврозоне в целом: деловой климат и доверие потребителей за март, индекс ожидаемых отпускных цен, производственных настроений. Эти цифры покажут, какие настроения царят среди потребителей и насколько они готовы тратить деньги и «разгонять» засыпающую европейскую экономику. Германия тем временем выпустит индекс потребительских цен за март и за 2014 год в целом.

В США выйдет статистика по личным доходам и расходам граждан в феврале. Инвесторы ждут также данных о незавершенных продажах на рынке недвижимости за февраль. Под занавес сессии с речью выступит член FOMC Ричард Фишер.

Во вторник, 31 марта, в АТР начнется крупным блоком данных из Австралии: по продажам жилья, ипотечному кредитованию, выдаче кредитов частному сектору, индекс делового доверия за февраль. Статистика о строительстве новых домой ожидается в Японии.

В Европе героем дня будет Германия: индекс изменения безработицы и коэффициенты безработицы за март, розничные продажи за февраль и уточненные данные за 2014 год. Всё это станет весьма полезной информацией к размышлению для инвесторов. Плюс к тому индекс потребительских расходов выпустит Франция. Индексы потребительских цен и цен производителей выйдут во Франции и Италии. Еврозона в целом опубликует ИПЦ за март.

В Великобритании будут опубликованы уточненные данные по ВВП за 2014 год в целом.

Канада выпустит данные по ВВП за январь.

В США выйдет Красная Книга, с речью выступят сразу два члена FOMC — Местер и Локхарт. Мартовский индекс доверия потребителей покажет, с нужной ли скоростью движется вперед экономика.

В среду, 1 апреля, в АТР будет оживленно. Начнет «парад статистики» Австралия со своим индексом производственной активности. Страна Восходящего Солнца представит статистику по своему производству: целый «букет» индексов Tankan за первый квартал и индекс PMI.

Китай тоже выпустит индекс производственной активности (PMI) и индексы деловой активности в сфере услуг (ISM) и в производственном секторе от HSBC (за март).

В Европе ряд стран выпустят свои PMI: Испания, Франция, Италия, Германия, выйдет сводный индекс по еврозоне в целом, в стороне не останется и Британия.

Всё тот же индекс PMI за март выйдет в США. Еще здесь ожидается блок статистики по ипотеке (ставка по кредитам, количество заявок на ипотеку, индекс заявлений, индекс ипотечного рынка, индекс рефинансирования). Очень важной информацией для трейдеров станет изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Индекс производственной активности ISM тоже выйдет в среду. Очень активно инвесторы ждут речи члена FOMC, господина Локхарта.

Четверг, 2 апреля, в Азии начнется с индикатора инфляции в Австралии за март. Также здесь выйдут данные по ежемесячному импорту и экспорту, а также торговый баланс. Инвесторы ждут данных по PMI Гонконга.

В Европе из крупной статистики — разве что индекс деловой активности в строительной сфере в Великобритании. Зато будет опубликован протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике, а от этих «минуток» инвесторы всегда ждут каких-то знаков или намеков.

Для тех, кто следит за российскими рынками, предлагаются цифры по валютным резервам ЦБ РФ и предварительный расчет ВВП России за 2014 год.

Повторные и первичные заявки на пособие по безработице за март ждут нас в США. Еще из интересного здесь — производственные заказы за февраль.

В пятницу 3 апреля во многих странах выходной, посвященный Страстной пятнице. Поэтому статистика будет скудной. Индекс деловой активности в секторе услуг выйдет в Китае, Испании и Италии. США опубликуют важную цифру средней почасовой зарплаты, а также дадут статистику по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и коэффициенту безработицы за март.