Рубль снижается в начале торгов в понедельник

На валютных торгах утром в понедельник российский рубль резко начал падать вниз против доллара и евро. Так, к 10:45 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 58,506 (+1,15%), а пара EUR/RUB — на отметке 63,343 (+0,42%), по данным портала investing.com.

По словам аналитиков, сегодня на рубль будет давить дешевеющая нефть (Brent упала до $56 за баррель). На фоне такой отрицательной динамики покупатели валюты скоро начнут реагировать, доллар продолжит подниматься. Скорее всего, курс доллара не превысит отметку в 59 руб. Ближайшая цель валютной пары - 55,5 руб.

Сегодня пройдут финальные в этом месяце выплаты по налогу на прибыль, и это пока единственный фактор, поддерживающий рубль. Далее все внимание снова будет сосредоточено на динамике цен на нефть.

На прошлой неделе пара USD/RUB во время отката нефтяных котировок скорректировалась вверх, о чем свидетельствуют данные торгов. Пара держалась около отметки 57 руб. за доллар.