Фондовые площадки АТР, кроме Китая, торговались в минусе

Сегодня фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона чутко отреагировали на падение американского рынка. Основные азиатские индексы снизились. Nikkei встал во главе «неудачников» и провалился сразу на 1,4 % — сильнее всего за 10 недель. Его утянули вниз технологические компании: производители полупроводников Sumco и Tokyo Electron упали на 5,2% и 5,8% соответственно. Акции Fujitsu потеряли 3,1%, Sony просела на 3,3%. Экспортеры ощутили на себе не только влияние ослабления американских рынков и результат роста цены на нефть, но и вполне закономерное усиление иены по отношению к доллару. А вот японский индекс индекс судоходных компаний потерял 2,6% исключительно из-за йеменского конфликта. Зато 1% прибавил индекс нефтяных компаний, что, в принципе, не помогло Nikkei.

Следующий провал продемонстрировал корейский индекс. KOSPI потерял 1% по вине Samsung Electronics: инвесторы именно сейчас вдруг решили зафиксировать прибыль, в результате чего компания попрощалась с 4,3% капитализации. LG Display Co Ltd снизилась на 1,7%, SK Hynix Inc — на 2,7%.

Hang Seng потерял 0,1%, а вот Shanghai Composite внезапно прибавил 0,6% за счет роста капитализации нефтяных компаний: PetroChina окрепла сразу на 5,8%.



