Куда эффективно вложить деньги?

Эффективность финансовых инструментов зависит от множества факторов, и начинающему инвестору не просто выбрать именно тот, который подходит именно ему. Однако есть несколько инструментов, разобраться в которых достаточно просто, притом, что их эффективность практически всегда оправдывает ожидания.



Самым понятным и простым инструментом является банковский вклад. В зависимости от типа вклада и самого банка условия могут различаться очень сильно, но общий смысл остается неизменным: банковский депозит – это средство сохранения денег, а не увеличения капитала. В лучшем случае, доходность ваших средств лишь немного превысит инфляцию. Таким образом, депозит подходит для тех, кто не намерен рисковать и планирует только добиться сохранности своих вложений. По российскому законодательству, вклады до 700 тыс. руб. с учетом процентов государство возвращает вкладчикам даже в случае банкротства или отзыва лицензии. Если все накопления разбить на 500-600 тыс. руб. (сумма будет зависеть от срока вклада) и использовать депозиты в разных банках, то риска практически нет.

В отличие от банковского вклада, самым рисковым способом инвестирования, особенно для начинающего инвестора, будут самостоятельные действия на фондовом или другом рынке. Фактически нет никакой разницы в том, будут ли это инвестиции в акции, облигации, валюты, производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы и опционы, или покупка металлов. Используя любой из этих инструментов самостоятельно, без соответствующей подготовки можно потерять свои сбережения. Конечно, самостоятельные операции на фондовом или валютном рынке имеют ряд преимуществ, такие как независимость, потенциально большая доходность вложений, но они также требуют высокой финансовой дисциплины, большого количества времени и необходимости принятия на себя большого уровня риска.



Но почувствовать себя настоящим инвестором все равно можно. Существуют инструменты, которые предполагают вложения в акции, валюты, металлы, облигации и другие инструменты, но не требуют большого внимания и самоотдачи. Достаточно простым инструментом для инвестирования являются паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Покупая пай ПИФа, нет необходимости внимательно следить за фондовым рынком или самому думать о том, когда необходимо продать активы и какой из них будет наиболее перспективным. Все это сделает управляющий, а инвестор получит увеличение капитала за вычетом комиссии за управление. Конечно, есть риски падения стоимости пая, но, обычно, это характерно только для кризисного периода, а в долгосрочной перспективе доходность заметно больше, чем у депозита. ПИФ – это коллективная инвестиция, поэтому выбор инструментов значительно шире, чем у рядового инвестора. Кроме этого, есть возможность выбрать направление инвестиций.



Существуют фонды, инвестирующие в акции, облигации, валюту, металлы, нефть. При этом каждый из этих видов может включать в себя различные ПИФы, отличающиеся по уровню риска и предполагаемой доходности. Одними из самых интересных инструментов являются те, которые сочетают в себе защитный актив, обычно в виде депозита, и актив инвестиционный. Ярким примером может служить инвестиционный депозит. Инвестиционный депозит позволяет сохранить основную сумму вклада в любом случае, а вот начисленные проценты инвестируются с помощью какого-либо инструмента. Это может быть валюта, ПИФ, облигации и т.д. То есть рисковать придется лишь суммой инвестиционных процентов, в то время проценты на уровне банковского депозита будут гарантировано получены. Например, на валютном рынке неспокойная ситуация, а курс рубля постепенно снижается по отношению к доллару или же есть существенные риски для этого. В таком случае хорошим выбором будет инвестиционный депозит, инвестиционная часть которого будет вложена в контракты рубль/доллар с целью получения прибыли при падении курса рубля. Допустим, ставка по депозиту составляет 10%, а ожидаемая доходность от инвестиционной части – 5%. То есть 10% в виде дохода от суммы вложенных средств удастся получить в любом случае, а если оправдаются ожидания по падению курса рубля, то доходность составит уже 15%.



Расширенным вариантом инвестиционного депозита можно назвать различные структурные продукты, широкий выбор которых предлагают некоторые компании. Такая форма депозита делится на две части: защитную и базовую. Защитная представляет собой инвестиции с низким риском или вовсе без риска, а базовая может определяться самим инвестором или же, если есть сомнения в собственных силах, с помощью инвестиционного или финансового консультанта. Естественно, что чем меньше степень защиты, тем больше риски, но и доходность может быть ощутимо больше. Преимуществом структурных продуктов является то, что их можно использовать вообще без опыта инвестиций, при этом в качестве базовой части выбирается интересующий инвестора актив, и выбор здесь почти не ограничен. Ну, и потенциально большая доходность, по сравнению с другими инструментами, также весьма соблазнительна.