Малоизвестные факты биографии Джоржа Сороса

Интересно так получилось, что я на нашем портале много рассказывал про различных видных персон из мира финансов, но, как ни странно, мало касался такой известной личности, как Джорж Сорос. Когда-то была про него одна публикация — Креативный трейдер и великий спекулянт – Джорж Сорос, и на этом, собственно, все и закончилось.

Поэтому я решил немного восполнить этот пробел очередной интересной статьей про великого финансового деятеля. В частности, мне хотелось бы рассмотреть некоторые факты о Соросе, которые не известны широкой общественности.

Уже больше 10 лет назад был опубликован отчет бюро EIR в Висбадене (Германия), который назывался «Резюме мега-спекулянта Джоржа Сороса». Если отследить, что писали о Соросе в журнале «Time», то мы можем увидеть, что они отзываются о нем, как о современном Робин Гуде, который забирает деньги у богачей для того, чтобы отдавать их бедным (странам Востока и России). Так вот, в этом отчете говорилось о том, что Джорж Сорос зарабатывает огромные деньги, действуя против западных центральных банков. То есть, после того, как великий спекулянт «отбирает» деньги у западных банков, то он отдает их пост-коммунистическим экономикам Восточной Европы и России. И все это ради того чтобы помочь им создать «Открытое общество», как он его называет.

Сломал ли Сорос Банк Англии?

Думаю, многие хотели бы понять, какие же ухищрения использует Джорж Сорос, чтобы обыгрывать на протяжении стольких лет западные банки. И наверняка, если провести анализ его деятельности, то можно понять истинное измерение «проблемы Сороса» в России и странах Востока.

Сегодня не так много трейдеров, которые в сентябре 1992 года помнят время, когда в один прекрасный момент, откуда ни возьмись, появилась личность, которая заявила, что он сам, лично сделал 1 млрд. долл. на спекуляциях против Британского фунта. Позже выяснилось, что спекулянтом этим является ни кто иной как Джорж Сорос, венгр по рождению. Кроме того выяснились и другие интересные обстоятельства. Например, то, что Джорж переждал войну в Венгрии под фальшивыми документами. Когда война закончилась, он бежал из Венгрии, и через некоторое время получил гражданство США. Правда, случилось это только после того, как он несколько лет жил в Лондоне. Насколько известно, на сегодняшний день Джорж проживает в Нью-Йорке. Правда, эта информация мало говорит нам о том, что же это на самом деле за личность.

В марте 1993 г. Сорос во всеуслышание объявил о том, что в скором времени должна значительно вырасти цена на золото. Он обосновал это утверждение тем фактом, что получил «внутреннюю информацию», что Китай планирует купить огромное количество золота для свой экономики, которая находится в стадии роста. В то время Сорос уже пользовался некоторым лимитом доверия, и был небезызвестным человеком, поэтому его заявление наделало много шума, следствием чего стал значительный рост покупок золота более чем на 20% всего за неполных четыре месяца. Причем, цена на золото поднялась до самого высокого уровня с 1991 г. Но Сорос был очень хитер, и это заявление было не более чем уловкой. А потому, когда толпы простачков кинулись покупать золото, великий комбинатор совместно со своим другом Джеймсом Голдсмитом стал втихаря продавать благородный металл, причем, получили они в результате этого огромные барыши.

После этого в начале июня 1993 г. Сорос сделал заявление о том, что он желает распродать Германские правительственные облигации в пользу французских. Сорос написал открытое письмо редактору Лондонской «Times» Анатолю Калетскому, где сказал: «Вниз с D-маркой!». Великий инвестор часто прибегал к подобным провокациям, в результате чего неизменно получал огромные барыши. В разное время он проделывал различные финансовые махинации с валютами Мексики, Индонезии, Таиланда. Суть в том, что к тому времени Сорос уже обладал огромными средствами, поэтому когда он входил в финансовые рынки этих стран, то реально противостоять ему никто не мог. А потому он манипулировал этими рынками, как хотел. Причем, делал это в одиночку.

Схема была простая: он входил в рынок, и начинал покупать валюту. После этого все остальные, полагая, что ему известно что-то, что неизвестно им, начинали также скупать валюту. А в это время Джон тихонько начинал избавляться от ставших ненужными активов, в результате чего делал от 40% до 100% прибыли. После того, как он проворачивал подобную махинацию, то он исчезал с рынка, и через некоторое время появлялся на другом, где делал то же самое. Кстати, технику торговли, которую использовал Сорос, назвали «ударить и убежать».

Секрет фонда «Quantum Fund NV»

На самом деле Джорж Сорос есть ни кто иной, как представитель тайных интересов аристократов в Британском Доме Виндзоров. Можно сказать, что это закрытая сеть финансовых интересов, которая называется ее членами «Клуб Островов». Она была основана после того, как потерпела крах Британская империя после II мировой.

Конечно, можно было бы манипулировать обществом посредством государства, но вместо этого было принято решение развить эту частную сеть, которая живет за счет частных финансовых интересов, курируемых аристократической олигархией Западной Европы. Центр этого клуба является столица Англии. Кстати, Джон Сорос является таким человеком, которого бы в средневековье назвали бы не иначе как Hofjuden, «Суд Евреев», который был организован аристократами. Наиболее яркой личностью среди этих людей является род Ротшильдов, благодаря которому и началась карьера великого комбинатора.

Сложно сказать, кто вообще по национальности Сорос. Если смотреть по паспорту, то он американец. Но если посмотреть на фактическое положение дел, то он является глобальным финансовым оператором, который будет всегда там, где будут сосредоточены большие средства. Великий комбинатор осуществляет все свои сделки через оффшорную компанию «Quantum Fund NV», частный инвестиционный фонд.

Кстати, ему принадлежит крупный хеджевый фонд, в оборотах которого находится порядка 11-14 млрд.$. И самой заметной персоной из числа инвесторов данного фонда является британская Королева Элизабет.

Компания Quantum Fund NV зарегистрирована в оффшоре на Нидерландских Антильских островах в Карибском море. Все это сделано не случайно. Оффшор позволяет не уплачивать налоги, а также скрывать все данные по движению финансовых средств на счетах компании. Поэтому вся деятельность компании надежно закрыта от посторонних глаз.

Еще одна интересная особенность – Сорос лично позаботился о том, чтобы 99 его клиентов не были американцами. И это не случайно, так как по законам штатов хеджевый фонд может содержать в своем составе не более 99 богатых инвесторов. Их еще называют «искушенными инвесторами». Все сделано по-уму, так как создав подобный оффшорный хеджевый фонд, Сорос получает возможность избежать подробного исследования его деятельности компетентными органами финансовых расследований.

Кстати, сам Джорж Сорос отсутствует в числе членов правления «Quantum Fund». Официально он оформлен как инвестиционный советник компании. Является представителем другой компании, носящей название «Soros Fund Management», базирующейся в Нью-Йорке. Кроме того, если заглянуть в совет директоров «Quantum Fund NV», то увидим, что и там нет ни одного американца. Все руководство состоит из британцев, швейцарцев и итальянцев.

Разумеется, что Джорж Сорос старается не «светиться» в глазах общественности, и тем паче не старается показать свою связь с Ротшильдами. Кроме того, не афишируется и связи в Лондоне и США, а также Израиле. Именно по этой причине, то есть, в связи с недостатком информации, и возникла такая информация, что Сорос является одиноким гением, который зарабатывает благодаря своему невероятному чутью, и который появляется всегда там, где есть возможность заработать большие деньги. По информации тех, кто когда-либо работал с Соросом, он никогда не торгует там, где у него нет информации от посвященного лица. То есть, всегда торговля ведется только в том случае, если есть достоверная информация о будущем развитии рынка.

Теперь давайте посмотрим, кто входит в совет директоров Quantum Fund NV. Первая личность – это Ричард Кэц, который является близким другом Ротшильда. Он также входит в число управляющих «London N.M. Rothschild» и, кроме того, является директором миланского филиала «Rothschild Italia S.p.A.». Вторая заметная личность – Нилс О’Таубе, который является партнером Лондонской инвестиционной группы «St. James Place Capital». Главой инвесторов этой компании как раз и является Лорд Ротшильд.

Есть и еще одна не менее заметная, чем остальные, личность – сэр Джеймс Голдсмит, являющийся кузеном семейства Ротшильдов. Этот человек неоднократно был замечен в сотрудничестве с Соросов в различных спекулятивных делах. Кстати, если помните 1993 г., когда Сорос провернул неслабую манипуляцию с золотом, то именно тогда он это сделал не без помощи Джеймса Голдсмита.

Ничего не появляется просто так. Всегда, когда какая-то личность становится всемирно известной, это происходит не без помощи влиятельных личностей. Так было и с нашим героем данной публикации – Джоржем Соросом. Еще тогда, в 1969 году, когда он только создавал свой первый инвестиционный фонд, он был обязан своим успехом именно семейству Ротшильдов. Все свои годы деятельности Сорос был связан с Ротшильдами. Первое время, когда он работал в Нью-Йорке в 1960-х годах в небольшом банке, который имел отношение к Ротшильдам, имевшем название «Arnhold и S. Bleichroeder. Inc.». Эта фамилия представляла интересы Ротшильда в Германии еще во времена Бисмарка. Кстати, до сих пор данный банк является одним из двух наряду с «Citibank» держателем фондов Сороса. Стоит также упомянуть и еще про одного человека, который сделал хороший задел для фондов Сороса. Это Джордж К.Карлвайс. Именно этот человек дал Соросу определенную часть начального капитала и помог найти первых клиентов.

Покровительство Ротшильдов

Возможно, многие подумают, что судьба случайно свела Сороса с Ротшильдами, но на самом деле это далеко не так. Для того чтобы разобраться, что происходило на самом деле, мы сделаем небольшой экскурс в историю, и попытаемся понять, настолько ли талантлив Сорос, чтобы в одиночку обыгрывать целые финансовые рынки. Кроме того, мы попытаемся понять, почему же на самом деле Сорос столько раз проявлял удивительную способность «правильно играть». На самом деле, суть в том, что Джорж имеет возможность получать информацию о существующем положении дел и планируемых мероприятиях в большинстве «высоких» кабинетов различных стран мира.

Еще со времен Второй Мировой Войны семейство Ротшильдов всячески старалось сформировать миф о якобы полной незначительности своего рода. И все это время они тратили немалые деньги, для того чтобы сформировать такой образ, как им требуется. Они формировали имидж тихих, но состоятельных джентльменов, одни из которых любят заниматься винами, другие – благотворительностью. В общем, ничего примечательного. Но помимо этого семейство было замешано в очень крупных проектах, которые не афишировались, и которые стались держать как можно дальше от своей штаб-квартиры в Лондоне. Именно поэтому все свои дела, которые они не хотели придавать огласке, они проводили через филиалы типа «Rothschild Italia of Milan» или «Zurich Rothschild Bank AG».

Некогда в паблик «просочилась» секретная информация от бывших офицеров ЦРУ, которые вплотную занимались изучение дела Сороса. Они утверждали, что фонд Сороса, именовавшийся «Quantum Fund», получил свой огромный капитал (порядка 10 млрд. долл.) за счет денежных вливаний, осуществляемых группой влиятельных, но «тихих» инвесторов. Именно они и позволили нарастить Соросу такой капитал, с помощью которого он с легкостью нарушил финансовую стабильность в Европе в сентябре 1992 года.

Джорж Сорос является одним из центральных звеньев в системе борьбы на экономической арене «Клуба Островов». Свои крупные махинации Джоржу Соросу удалось провернуть благодаря тому, что в то время не была засвечена его тайная связь с олигархией, и доказано то, что он покрывает их интересы. Именно по этой причине ему удавались крупные махинации, как те, которые он провернул в 1992 и 1993 годах. Ведь именно тогда началась атака на европейский механизм обменных курсов.

Что касается британской валюты, то можно подумать, что не без помощи Сороса удалось вывести фунт из механизма обменных курсов. Но на самом деле, все действия, которые предпринимал Сорос, вряд ли можно рассматривать как анти-британские. Ведь великий финансист, можно сказать, в какой-то степени получил здесь свою вторую родину. Получение его экономического образования началось в стенах Лондонской Школы Экономики.

И тот факт, что финансист тесно сотрудничал с Голдсмитом и Ротшильдом, постепенно положительно повлияло на его приближение к кругу Тетчеров британского истеблишмента. Наверняка, если бы Джордж имел со всех своих сделок только свою выгоду, то ему бы вряд ли удалось так долго проворачивать свои сделки. Но каждый раз, когда он планировал очередную крупную аферу, находились те, кому это было выгодно. Например, в сентябре 1992 года, когда Сорос помог Великобритании выйти из общего механизма обменных курсов, и заработал на этом $1 млрд., тем самым оказал неоценимую помощь крылу Тетчер, которые давно были заинтересованы в ослаблении экономики континентальной Европы. А ведь видные английские деятели еще с 1904 г. преследовали цель любым способом снизить связи континентальной Европы со странами Восточной Европы