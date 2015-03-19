Индексы Уолл-стрит выросли после заявлений Джанет Йеллен

Фондовые индексы США выросли на торгах в среду после того, как ФРС успокоила инвесторов: график повышения процентной ставки регулятора будет не агрессивным. На рынок акций не надавил даже явный намек на то, что ставку все-таки поднимут, причем, скорее всего, случится это не позже, чем через полгода.

S&P 500 прибавил 1,21%, выросли все десять его секторов. Dow Jones вырос на 1,27%, NASDAQ окреп на 0,92%.



«Джанет Йеллен послала ясный сигнал о том, что она оценивает рост экономики как умеренный, и не будет слишком торопиться с повышением ставки», — прокомментировал вчерашние события Дэвид Джой, главный рыночный стратег-аналитик в Ameriprice Financial (Бостон).

Акции энергетиков выросли (потому что сырая нефть подорожала, а доллар упал). Энергетический подындекс, S&P.SPNY, прибавил 2,9%, внеся отличный вклад в общий рост S&P 500.

Среди победителей этого дня — Oracle, которая прибавила 2,9% после выхода квартальной отчетности. Отчетность была стабильная, без особых всплесков, зато квартальные дивиденды были подняты на 25%. Инвесторы это оценили.