Банк Англии бьет тревогу по фунту

Сегодня были опубликованы «минутки» заседания Банка Англии по изменению процентной ставки. После этого резко упала пара GBPUSD, которая на 13.39 мск торгуется на уровне 1,4676, потеряв 0,5% в течение считанных минут. Протокол заседания показал опасения руководства Банка Англии о том, что укрепление фунта рискует усугубить ультранизкую инфляцию в Великобритании, а это, в свою очередь, может затормозить увеличение процентной ставки регулятора, которое намечалось на начало 2016 года.

В протоколе заседания девятерых членов правления британского регулятора явно просматривается тревога за то, что ралли фунта будет продолжаться. Стерлинг вырос с начала марта на 2,5% по отношению к валютам основных торговых партнеров Британии, и на 4% увеличился по отношению к евро. Руководители регулятора предположили, что рост был бы еще сильнее, если бы не тревоги за результаты майских выборов в стране.



Сильный фунт рискует снизить цены на импортируемые в Британию товары и услуги, а это отодвинет достижение целевого уровня инфляции. В январе значение инфляции было только 0,3%, и как ожидается, в ближайшие месяцы оно может уйти ниже нулевого уровня (то есть, в стране начнется дефляция).

Согласно протоколу, комитет единогласно проголосовал за то, чтобы в марте оставить базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0,5%. Но инвесторы ожидают, что повышение начнется в начале 2016 года.