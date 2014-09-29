Фондовая Азия падает, в Гонконге беспорядки

Азиатские рынки снижаются в течение сегодняшней сессии. Основная причина — продемократические протесты в Гонконге, которые приводят к серьезным беспорядкам в городе. Индекс Hang Seng потерял 2,5%: это самое серьезное падение в течение года, которое нивелировало годовой рост. Это случилось после того, как полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. На этой неделе Гонконг ждут национальные праздники, 1 — 2 октября рынки не будут работать. Снизились котировки всех 50 компаний, которые входят в состав индекса Hang Seng, а индекс китайских акций, которые торгуются в Гонконге, снизился на 1,8%.

Общий сводный индекс региона, MSCI, тоже упал, потеряв 0,7%. Ослабели гонконгкский доллар (-0,5%), юань (-0,2%) и киви (-2%, годовой минимум).

Shanghai Composite понизился на 0,7%. А вот Nikkei подрос на 0,3%, потому что продолжает ослабляться иена, автоматически подстегивая вверх акции компаний, ориентированных на экспорт.



