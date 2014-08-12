Правительство придумает, как россияне смогут отказаться от обязательной накопительной пенсии

Правительство разработает механизм отказа от обязательной накопительной пенсии и схему перевода населения на добровольную модель. По информации источника в правительстве, на которые ссылается агентство ИТАР-ТАСС, такое решение было принято на прошлой неделе одновременно с продлением моратория на пенсионные накопления в 2015 году.

Отказ от обязательной накопительной пенсии лоббируется социальным блоком правительства. По словам источника ИТАР-ТАСС, близкого к социальным ведомствам, предложения финансово-экономического блока кабинета министров о сохранении обязательного накопительного элемента не нашли поддержки. При этом источник затруднился назвать конкретный срок, к которому может быть представлен соответствующий план действий.

В свою очередь источник в финансово-экономическом блоке подчеркнул, что окончательного решения по отказу от обязательной накопительной пенсии правительство не приняло. В то же время, он подтвердил, что в ближайшее время соберется рабочая группа по пенсионному обеспечению, которая обсудит переход к добровольной системе. Финальное решение, по словам чиновника, может быть отложено на год.

Отказ от обязательной накопительной пенсии будет означать, что все страховые отчисления из фонда оплаты труда работодатели будут направлять в Пенсионный фонд России. То есть все социальные отчисления от зарплаты граждан пойдут на выплаты нынешним пенсионерам. При этом каждый гражданин индивидуально сможет заключить договор с управляющей компаний или негосударственным пенсионным фондом и отчислять от своей зарплаты на свой личный пенсионный счет.