Nikkei к закрытию торгов в Азии вырос до максимума 15 лет

Сегодня азиатские торги закрылись ростом индексов. По мнению аналитиков, мало кто из инвесторов верит, что японский фондовый рынок продолжит расти.

Японский индекс Nikkei в пятницу к концу торгов вырос на 1,4% - до уровня 19254,25 пункта. Индекс впервые закрылся выше 19000 — в последний раз такой уровень был в апреле 2000 года. К слову, с начала года Nikkei вырос уже десять с лишним процентов.

На торгах самый большой рост сегодня был у акций компании Fanuc, производителя оборудования для промышленной автоматизации. Акции подорожали на 13%, когда президент компании Йосинару Инаба сообщил, что собирается увеличить выплаты дивидендов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Спрос все еще превышает предложение, и акции не выглядят сильно переоцененными, — говорит главный управляющий по фондовому рынку в Fukoku Mutual Life Insirance Ичиро Ямада. — В нынешней обстановке японские акции не испытывают давления со стороны внешних рисков».

Кроме того, по результатам опроса финансовой корпорации Nomura, все меньше инвесторов верят в дальнейший рост японского фондового рынка. Число тех, кто верит в рост Nikkei еще на 1000 пунктов, уменьшилось 9,3%, пишет The Financial Times.