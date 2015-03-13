Торги в США закрылись положительно — индексы выросли

На торгах в четверг американские фондовые индексы выросли вслед за котировками акций банков. Последние, в свою очередь, пошли в рост на позитивных итогах второго раунда стресс-тестов ФРС. Как сообщает агентство Bloomberg, данные о розничных продажах в США за февраль оказались слабыми и это ослабило ожидание подъема базовой процентной ставки Федрезервом.

"Я думаю, сейчас как раз тот случай, когда плохие новости - это хорошие новости, - говорит аналитик из National Securities в Нью-Йорке Дональд Селкин. - Они позитивны в том плане, что ослабляют уверенность инвесторов в скором подъеме базовой ставки американским ЦБ".

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг вырос на 259,83 пункта - до уровня 17895,22, Standard & Poor's 500 подрос на 25,71 пункта — до 2065,95, Nasdaq Composite вырос до 4893,29.

Акции Morgan Stanley подорожали на 6,1%, American Express - на 2,7%, Citigroup - на 3,3%. Большинство проверенных банков хорошо справились с двумя этапами стресс-тестов, у некоторых, однако, возникли проблемы во втором раунде. В связи с этим ФРС заблокировала выплату дивидендов американскими "дочками" двух крупнейших европейских банков - Deutsche Bank и Santander.

Котировки акций Intel Corp. снизились на 4,7%, когда компания ухудшила прогноз выручки на I квартал из-за слабости мирового рынка ПК. Стоимость акций Microsoft Corp. также снизилась на 2,3%.



