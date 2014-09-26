Американские рынки закрылись в четверг в «красной зоне»

В четверг акции Apple обвалили американские фондовые рынки, в очередной раз продемонстрировав уязвимость индексов, на которые может повлиять одна-единственная компания. Торги были очень активными, однако высокотехнологический сектор резко обвалился, потянув за собой и все основные индексы.
Впрочем, не стоит валить все на одну-единственную Apple: на ситуацию оказали влияние и слабые статистические данные, и нестабильность в геополитике. Аналитики наконец-то позволили себе об этом разговаривать: «Геополитические риски игнорировались до нынешнего времени, но чем дольше мы их игнорировали, тем более серьезное беспокойство они вызывают теперь».
В четверг
упали все десять отраслей S&P,
причем восемь из них
потеряли не менее 1%. Серьезное падение!
DJIA потерял
1,54%, а Nasdaq – тот
и вовсе улетел в пропасть (и неудивительно,
ведь именно он «отвечает» за высокие
технологии в «большой тройке»), ослабев
сразу на 1,94%.
Apple прокололась со своей новой операционной системой: iOS 8 Apple показала серьезные проблемы сразу после установки. Пока в компании возятся с исправлением багов (которые, к сожалению, никак не удается выдать за «фичи»), ее акции усердно летят вниз: только в течение сессии четверга «яблоко» потеряло 3,8%.
Снижение цен на металлы снизило горнодобывающую отрасль: Allegheny Technologies потеряла на этом 4,8%. Собственно, две упомянутых компании стали вчера рекордсменами по потерям в индексе S&P. Подешевели и бумаги Yahoo! Inc, потерявшие 2,3% после ухудшения аналитической оценки от RBS Capital Markets.