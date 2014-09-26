Американские рынки закрылись в четверг в «красной зоне»

В четверг акции Apple обвалили американские фондовые рынки, в очередной раз продемонстрировав уязвимость индексов, на которые может повлиять одна-единственная компания. Торги были очень активными, однако высокотехнологический сектор резко обвалился, потянув за собой и все основные индексы.

Впрочем, не стоит валить все на одну-единственную Apple: на ситуацию оказали влияние и слабые статистические данные, и нестабильность в геополитике. Аналитики наконец-то позволили себе об этом разговаривать: «Геополитические риски игнорировались до нынешнего времени, но чем дольше мы их игнорировали, тем более серьезное беспокойство они вызывают теперь».

В четверг упали все десять отраслей S&P, причем восемь из них потеряли не менее 1%. Серьезное падение! DJIA потерял 1,54%, а Nasdaq – тот и вовсе улетел в пропасть (и неудивительно, ведь именно он «отвечает» за высокие технологии в «большой тройке»), ослабев сразу на 1,94%.



Apple прокололась со своей новой операционной системой: iOS 8 Apple показала серьезные проблемы сразу после установки. Пока в компании возятся с исправлением багов (которые, к сожалению, никак не удается выдать за «фичи»), ее акции усердно летят вниз: только в течение сессии четверга «яблоко» потеряло 3,8%.

Снижение цен на металлы снизило горнодобывающую отрасль: Allegheny Technologies потеряла на этом 4,8%. Собственно, две упомянутых компании стали вчера рекордсменами по потерям в индексе S&P. Подешевели и бумаги Yahoo! Inc, потерявшие 2,3% после ухудшения аналитической оценки от RBS Capital Markets.