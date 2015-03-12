Фондовая Европа закрылась вчера в плюсе

В среду, 11 марта, европейские фондовые индексы выросли на оптимизме инвесторов в отношении программы количественного смягчения от ЕЦБ. Об этом сообщает сегодня Bloomberg.

Центробанки стран еврозоны с начала недели уже выкупили облигации Германии, Бельгии, Франции, Италии и Испании в рамках QE, что привело к снижению доходностей госбумаг в регионе до рекордных уровней.

"Важнейший элемент QE заключается в том, что Европа получит фантастически дешевую валюту. Евро просто рухнул. Это меняет динамику роста и спроса по всему миру - Европа ориентирована на экспорт, и для ее экономики это хорошая новость", - говорит аналитик Дэвид Хасси из Manulife Asset Management.

Внимание рынка не обделяет также ситуацию в Греции, куда отправилась команда инспекторов "тройки" кредиторов (ЕЦБ, Еврокомиссия и МВФ).

К окончанию торгов среды индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,5% - до отметки 395,48, хорошие показатели среди отраслей показало автомобилестроение. Британский FTSE 100 вчера поднялся на 0,3%, французский CAC 40 - на 2,4%, германский DAX - на 2,7%.

Акции компаний подросли — так, швейцарская Adecco SA подорожала на 5,7% на хороших отчетах, стоимость Remy Cointreau SA выросла на 4,4%, так как Goldman Sachs рекомендовал инвесторам покупать их акции на фоне ослабления евро и восстановления спроса на алкоголь в Китае. Bayer AG выросла на 3,6%, когда заявила о планах увеличить выручку фармподразделения в среднем на 6% в год, а бумаги Deutsche Post AG упали в цене на 1,8% из-за не оправдавших ожиданий рынка финансовых показателей.