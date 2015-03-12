Азиатские торги в четверг идут в основном в зеленой зоне

Большая часть ключевых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются во время торговой сессии в четверг.



Так, японский Nikkei 225 в 10:20 по мск поднялся на 1,43% - до уровня 18991,11, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 1,78% - до уровня 3349,32, гонконгский Hang Seng прибавил 0,23% — до уровня 23771,90, сингапурский Straits Times Index упал на 0,45% - до 3363,37, южнокорейский KOSPI снизился на 0,52% - до 1970,59.

Индексы азиатских фондов вышли в плюс после неожиданного снижения процентной ставки центробанком Южной Кореи. Смягчение кредитной политики в Корее недолго будет оказывать влияние на азиатские индексы очень, потому что инвесторов больше волнует состояние экономики Китая.

В последнем, как известно, дела идут не очень хорошо. В среду вышли данные по промпроизводству и инвестициям в основные производственные фонды, которые достаточно сильно не дотянули до уровней прогнозов, говорят эксперты.