Китайские отчеты показали, что экономика страны замедляется

В среду утром были опубликованы отчеты из Китая. Согласно новым данным, за первые два месяца 2015 года объём промпроизводства в стране вырос на 6,8% (в прошлом году в декабре рост был на 7,9%). Вложения в китайские фонды в этом январе-феврале выросли на 13,9%, но оказались хуже прогноза в 15,1%.

Розничные продажи за этот период выросли на 10,7% по сравнению с прошлым годом, но заметно снизились после годового роста в декабре на 11,9%. Опять же результаты были ниже прогнозируемых — ожидали рост на 11,5%. Продажи жилья в Китае упали на 16,7%.

Китайские власти боятся, что стабильный спад на рынке недвижимости повлечет за собой более масштабные экономические последствия. За четыре месяца власти уже дважды понижали процентные ставки, кроме того понизили уровень обязательных резервов.

Похоже, что после таких нерадостных отчетов (все же заметно, что экономика Китая демонстрирует очередные признаки замедления роста), власти страны будут принимать новые меры по стимулированию.