Facebook, Gmail и Twitter могут заблокировать в России, если они не выполнят требования Роскомнадзора

Роскомнадзор отправил американским интернет-сервисам Facebook, Gmail и Twitter уведомления о необходимости зарегистрироваться в России в качестве организаторов распространения информации. "ВКонтакте", сервисы "Яндекса" и Mail.Ru уже включены в соответствующий реестр, "Хабрахабр" - в процессе регистрации. Об этом "Известиям" рассказал замруководителя надзорного ведомства Максим Ксензов.



"Мы всем направили уведомления и так или иначе заставим исполнить закон, - говорит Ксензов. - Они консультируются между собой, общаются с калифорнийскими юридическими службами. Мы с ними тоже ведем консультации и пока специально не торопим".

1 августа вступили в силу подписанные президентом России поправки в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "О связи" и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Этим законопроектом блогеров, у которых количество читателей составляет от 3 тыс. в день, обязали соблюдать ряд ограничений, аналогичных правилам для СМИ. Этим же законом введены требования для сайтов и систем, обеспечивающих прием, передачу, доставку и (или) обработку электронных сообщений пользователей Сети.



Зарегистрировавшись в Роскомнадзоре в качестве организатора распространения информации, такой сайт должен в течение шести месяцев хранить "на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети интернет". За неисполнение данного требования грозит штраф: для юрлиц - до 500 тыс. рублей. Ксензов отметил, что основные российские площадки уже зарегистрированы. В специальный реестр внесены "ВКонтакте", сервисы "Яндекса", Mail.Ru Group и др. Интернет-ресурс об IT, наполняемый пользователями, - "Хабрахабр" - сейчас в процессе внесения в реестр распространителей информации. "Если они не будут выполнять требования российского законодательства, к ним будут применены меры административного воздействия, - отметил Ксензов. - Эти три ресурса должны принять решение по поводу размещения своих дата-центров в России и по законам о блогерах. Они готовятся и хотят исполнять закон".



"Возможный штраф - не главное, - отмечает начальник юридического отдела Координационного центра национального домена сети интернет Сергей Копылов. - Если сайты не зарегистрируются, Роскомнадзор имеет право направить второе требование об устранении нарушения, которое должно быть выполнено в течение 15 дней. В противном случае ведомство имеет право включить площадку в черный список, то есть заблокировать ее для российских пользователей Сети".