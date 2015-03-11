Теперь можно не бояться отключения: Россия войдет в совет директоров SWIFT

Каждые три года система SWIFT пересматривает доли участников, ориентируясь на трафик каждого государства. По итогам 2014 года перераспределили 10% акций, что привело к перестановкам в составе совета директоров. Увеличение трафика SWIFT в России позволило выйти на 13 место и повысить свою долю до того уровня, когда можно выдвинуть кандидата в совет директоров. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации "Россвифт" Роман Чернов.

Свое место России уступит Гонконг. Кроме того, одно место в совете потеряли Нидерланды (его передали Бельгии), сообщает The Banker.

По требованиям системы, кандидат должен быть сотрудником организации-пайщика SWIFT или связанной с пайщиком компании. В нашей стране пайщики - это десять крупнейших банков по активам. Уже 16 апреля должны представить российскую кандидатуру для избрания в совет директоров, новый совет будет утвержден на годовом собрании акционеров SWIFT в июне 2015 года. Если кандидатуру утвердят, российский директор приступит к исполнению обязанностей на три года. Всего в совете директоров 25 человек.

Напомним, что некоторые европейские лидеры (особенно премьер Великобритании Дэвид Кэмерон) яростно настаивали на отключении России от системы SWIFT, однако ничего подобного до сих пор не произошло. Представители системы сами говорят, что не планируют введения каких-либо ограничений, потому что отключение любого игрока приведет к потере репутации и потенциальным рискам для системы. К слову, после присоединения к системе SWIFT в 1989 году Россия стала одним из самых активных пользователей по всему миру.

В любом случае, в России уже создали аналог SWIFT, который обезопасит российские банки в случае отключения от системы. Сейчас 91 российская кредитная организация участвует в НСПК, что позволяет им беспрепятственно обращаться в Банк России вне зависимости от состояния самой SWIFT.