Европа завершила понедельник в «красном» - в этом вновь винят Грецию

Фондовые индексы Западной Европы снизились по итогам торгов вчера — вслед за падением акций греческих компаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,3% - до отметки 393,19, британский индекс FTSE 100 упал на 0,51%, французский CAC 40 - на 0,55%, а германский DAX, наоборот, повысился на 0,27%.

Вчера председатель совета министров финансов еврогруппы Йерун Дейсселблум завяил, что в переговорах с Грецией был сделан «шаг назад» - и это сказалось на доверии инвесторов. Особенно после достигнутых в феврале договоренностей о продлении помощи казалось странным поведение греческого правительства — они до сих пор не предоставили детальный план необходимых мер.

После таких новостей греческий индекс ASE упал на 4,2%, акции банков Eurobank Ergasias и Piraeus Bank снизились более чем на 11%. "В очень краткосрочной перспективе европейский фондовый рынок представляется перекупленным, и индексы могут приостановить свой рост, - считает фондовый менеджер из Frankfurt-Trust Investment GmbH Раймунд Заксингер. - Греция если и вызывает беспокойство, то тоже в краткосрочной перспективе. Возможно, инвесторы слишком успокоились насчет греческого вопроса, однако в целом особого влияния на фондовый рынок он не окажет".

В то же время ценные бумаги итальянских банков подросли после слов аналитиков из Goldman Sachs о том, что есть вероятность череды сделок по слиянию и поглощению (в рамках проводимой реформы в банковском секторе страны). Капитализация банков Banca Popolare dell'Emiglia Romagna и Banca Popolare di Milano Scarl выросла более чем на 1,7%.