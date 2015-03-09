Бычьему рынку уже шесть лет. Что будет дальше?

Пора ему уже загадывать желание: бычий рынок празднует свой шестой день рождения на этой неделе. Ровно шесть лет назад в понедельник S&P 500 закрылся на отметке 676, самом низком уровне после страшного для акций медвежьего рынка. Инвесторы были достаточно храбрыми, чтобы еще верить в акции, а это было чуть ли не равносильно убийству: S&P 500 вырос более чем на 200% с марта 2009 года, что делает этот бычий рынок четвертым по длительности в истории.

Ветеран рынка - стратег Арт Хоган был одним из немногих фондовых «коллекционеров», который оказался достаточно храбрым, когда предсказал окончание бойни. Он появился на CNBC в октябре 2008 года и заявил: "Хватит уже быть достаточным... Дно положит начало новому рынку». Тот вызов стал известен как "Дно Хогана", и оно действительно оказалось в среднесрочной перспективе этаким «подвалом» для акций.

"Было очень мало людей, кто считал, что худшее уже позади", - сказал Хоган для CNNMoney.

Заявление Хогана было основано на понимании того, что акции упали больше, чем даже во время финансового кризиса 1929 года, и было такое четкое ощущение, что федеральное правительство будет реагировать более решительно на этот раз. Он был прав: США спасли банки, а Федеральная резервная система восстановили к себе доверие, сделав такие вещи, которых никто и никогда не видел прежде - количественное смягчение и почти нулевая процентная ставка.

Рынок многократно тестировал дно Хогана и появился очередной похожий период - февраль и начало марта 2009 года. Вот тогда Марк Хейнс назвал его якорем спасения на CNBC, присвоив себе славу. "Я думаю, что мы уже на дне. Я действительно так думаю", - сказал Хейнс зрителям 10 марта 2009 года. - "Это реально... Я думаю, рынок скоро встанет на ноги".

А был ли он прав? Dow вырос с внутридневного минимума медвежьего рынка 6469 почти до отметки 18300 в начале этого месяца.

Bubble Trouble? Теперь, когда мы все вспомнили, возникает еще один вопрос: куда акции пойдут дальше? Идя по пятам лучшего месяца на фондовом рынке, начиная с октября 2011 года, рынок рухнул в конце прошлой недели. Инвесторы бросились в истерику в связи с перспективой, что еще пара хороших отчетов об американской экономике заставят ФРС повысить процентные ставки раньше, а это делает акции менее привлекательными.

Шесть лет спустя после объявления о том дне на фондовом рынке Хоган еще не видит его вершину в поле зрения. Он, безусловно, не советует покупать акции, говоря о пузыре, который вновь образуется на фондовом рынке США. "Вы можете говорить про любой класс активов, что они находятся в пузыре - если вы не являетесь его владельцем", - сказал Хоган, который в настоящее время является главным рыночным стратегом-аналитиком Wunderlich Securities. Акции растут и получают высокие оценки, потому что альтернативные активы, такие как безопасные корпоративные и государственные облигации, выглядят пока не очень «аппетитно». Но и вроде бы успешные компании резко теряют прибыль - так, например, обвалились акции компаний GoPro и El Pollo Loco.



Ставки сейчас делают на потребителей: фондовый рынок США продолжает расти на здоровых корпоративных доходах и относительной силе в экономике. "Экономика США является одной из единственных в развитых странах мира, которая растет", - сказал Хоган. Но, смотря на акции, которые торгуются вблизи исторических максимумов, инвесторы ищут альтернативные активы, которые могут пойти вверх. Хоган верит в американских потребителей, которые должны и дальше получать выгоду от дешевых цен на энергоносители. Вот почему он любит потребительские акции типа ценных бумаг ресторанов и производителей одежды, у которых есть сильные бизнес-модели и ограниченное воздействие доллара.