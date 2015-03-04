Фондовые индексы Уолл-стрит снизились

Большая тройка американских фондовых индексов снизилась во вторник. Dow Jones ослаб на 0,47%; S&P 500 снизился на 0,45%; Nasdaq потерял 0,56%.

Одним из заметных факторов снижения S&P 500 стали данные автопроизводителей о том, что продажи автомобилей в феврале росли сниженными темпами. На этом фоне снизились акции Ford Motor (-2,4%).

Второй причиной осторожности инвесторов можно считать критическое выступление в Конгрессе США израильского премьера, Биньямина Нетаньяху. Он неодобрительно охарактеризовал попытки США договориться с Ираном и напомнил о том, как высоки геополитические риски вне американских границ.



И, наконец, третья причина снижения индексов — осторожность участников рынка по поводу рынка труда. Блок американской статистики по занятости выйдет в пятницу, и инвесторы на всякий случай фиксируют прибыли и стараются не рисковать. Страх того, что рынки еще недостаточно сильны, заставляет людей быть осторожными в своих движениях.

Что касается отдельных акций, то можно отметить крупнейшую в мире сеть магазинов электроники, Best Buy Co, которая увеличила свою капитализацию на 2,6% на сильной отчетности за IV квартал 2014 года.