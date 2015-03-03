Россия по-прежнему рассчитывает на погашение Украиной долга в $3 млрд - Силуанов

Россия по-прежнему рассчитывает на погашение долга Украины в $3 млрд, сообщил вчера журналистам министр финансов Антон Силуанов.

А.Силуанов рассказал, что разговор о реструктуризации долга Украины перед РФ состоялся в рамках Давосского форума в январе.

"Если мы посмотрим проект программы МВФ, там предусматривается серьезная реструктуризация практически вех долгов, за исключением $3 млрд. Чьи это $3 млрд - российские, МВФ, других кредиторов - не понятно. Мы свою позицию по не реструктуризации высказывали, поэтому будем смотреть, какая программа и как будут выполнять свои обязательства украинские коллеги", - сказал А.Силуанов.

Украина разместила евробонды на $3 млрд в пользу РФ в декабре 2013 года.