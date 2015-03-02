Нефть остается на красной улице

На торгах в понедельник нефть остается в красной зоне. На момент 10.19 мск Brent торгуется на уровне $61,90 за баррель (-0,61%), апрельский фьючерс на WTI стоит 49,23 доллара за баррель (-1,08%). Правда, по итогам февраля «черное золото» показало рост впервые с июня 2014 года. Однако же избыток предложения на мировом рынке всё равно продолжает давить на нефтяные рынки. Усилия Пекина, направленные на поддержку второй по величине экономики мира, пока не ознаменовались ничем, что напоминало бы оглушительный успех.

Рик Спунер, главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее, говорит, что основным фактором в течение ближайших нескольких месяцев будет динамика поставки, а не динамика спроса.

Большая часть аналитиков утверждает, что, вероятно, цены на нефть достигли дна и ко второй половине 2015 года, когда снижение цен начнет реально сдерживать инвестиции в производство, должны будут восстановиться.