На торгах – как на войне или как выиграть битву за капитал

Чтобы чего-то добиться, выполнить что-то очень важное, человек создаёт подробный план действий. Наверное, каждый из нас когда-нибудь составлял расписание дня. Чем не планирование? Правда, не у каждого получилось придерживаться расписания, не каждым им пользовался, не каждый решил, что подобное планирование будет полезным в будущем. Факт один – мы постоянно задумываемся о том, что случится дальше, стараемся предугадать, как это произойдёт и что с этим делать. Мечты-мечты, так сказать.

Чтобы выиграть на бирже, нужно тоже составить свой специальный план. Это стратегии торговли, которых нужно обязательно придерживаться, если не хочешь проиграть большую часть капитала в течение пяти минут. Как подсказывает статистика, каждый опытный трейдер имеет при себе подобный план действий. Наверное, иначе он бы не задержался на форекс так надолго. Рынок не терпит тех, кто работает спонтанно, руководствуясь чувствами. Согласитесь, даже человек с, казалось бы, безошибочной, идеальной интуицией, рано или поздно ошибётся. И вполне возможно, что такая ошибка будет стоить ему всего депозита. Стратегии торговли дают хоть какую-то гарантию выигрыша. Ходы просчитаны, выбраны лучшие алгоритмы действий. Что ещё нужно для успеха?

На самом деле, много что. Прежде всего, это умение действительно качественно анализировать рынок форекс. Проведя плохой анализ, трейдер выберет неправильные стратегии торговли, скорректирует трейдинг плохо, а значит, потеряет все деньги. Не у всех с самого начала получает более-менее нормально проводить анализ. Как правило, все новички и встают на этом моменте. Успешные трейдеры хотя бы имеют необходимый опыт. Поэтому новичок может воспользоваться их помощью. Нет, это не значит, что можно просить каждого, хотя бы мало-мальски знакомого человека, чтобы он помог осуществить трейдинг. Для этого существует специальная услуга «торговые сигналы». Воспользовавшись таковой, новичок будет получать ценные подсказки от своего старшего товарища.

Но мало проводить качественный анализ рынка. Стратегии торговли должны постоянно совершенствоваться. И дело даже не в быстрой смене трендов. Игроки, появляющиеся на форекс с каждым днём, постоянно придумывают что-то новое. Они совершенствуют старые стратегии торговли, разрабатывают новые программы, советники, индикаторы и т.п. Секрет успеха у каждого трейдера разный. Но есть вещи, которые нужно мотать на ус. Мало ли, вдруг чьи-то стратегии торговли окажутся более совершенными? Так почему бы не усовершенствовать на их основе свою собственную?