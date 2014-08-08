Эволюция трейдера в 5 этапов

Когда задерживаешься на форексе больше 2-х лет, начинаешь осознавать перемены в себе и в эволюции своих трейдерских навыков. Смотря на новичков – вспоминаешь себя, зеленого, когда шел в чат или на форум в поисках ответов на вопрос «куда пойдем?». Затем сам начинаешь писать в чатах и форумах, тебя начинают уважать и спрашивать мнения. А затем пишешь всё меньше и меньше...

Итак, какие же шаги выделяют психологи в становлении любого профессионала, повторюсь, любого (!). Мой родственник, первоклассный хирург, говорит, что с ним происходило то же самое! Поэтому профессия трейдера ничем не отличается от остальных.

В общем...

Шаг первый: неосознанная некомпетентность

Мы узнаем, что торговля на форекс – это круто, там нет никаких ограничений по поводу заработка, а прибыль 25% в месяц – это семечки. Узнаем о людях, которые благодаря трейдингу заработали целые состояния. Но самое страшное – нам кажется, что трейдинг – это легко!!! Всё равно что в магазин за хлебом сходить!

Но когда наступает время первых сделок, до вас сразу доходит, что вы в трейдинге не смыслите практически ничего. Открываем позиции с огромным объемом, цена идет против нас – открываемся в обратную сторону. Цена снова против нас – опять переворачиваемся, да еще и наваливаем побольше лотов... И так до закрытия торгов :)

Конечно, бывают случаи везения. Но это самое худшее, что может произойти с начинающим трейдером, т.к. мы быстро усваиваем, что торговать ну очень просто, и начинаем рисковать еще больше.

Когда наваливаем на убыточные позиции, а потом их проигрываем, узнаем, что такое усреднение и что оно не всегда хорошо.

Самое страшное, что до нас не доходит, что мы совершенно некомпетентны в этом деле. И всё равно продолжаем торговать... Торговать, пока через пару недель активного «сливания» не дойдем до следующей стадии...

Шаг второй: осознанная некомпетентность

Здесь начинаем понимать: работать придется, да еще и самому надо напрячь мозги, а не просто заучивать и применять популярные стратегии. Начинаешь понимать, что до регулярного заработка еще далеко.

Начинаем скачивать книги по трейдингу, распечатывать и читать по 10 штук одновременно, рыскаем по трейдерским сайтам, в общем, ищем свой Грааль. Меняем торговые системы как перчатки, долго на каждой не останавливаемся. Каждый новый индикатор или любой другой инструмент воспринимаем как спаситель и волшебную палочку, мол, с ним у меня всё срастется, ан нет!

На этом этапе вы активный тестировщик и экспериментатор. Вы знаете всё об индикаторах, на каких принципах основано их построение, что такое дивергенция и почему она не всегда работает, фибы, Мюррей, фракталы, ADX, HMA... и много других страшных слов.

Без конца пробуем поймать разворот с помощью индикаторов или фибо уровней, но в итоге бесконечные минусы, а уверенность в своей правоте всё не пропадает :)

Потом мы приходим на форумы и чаты и видим, как другие зарабатывают по 20-50 пунктов в день и сидят довольные. А мы думаем, почему же у нас всё так плохо. Начинаем задавать вопросы, за которые через некоторое время будет стыдно или смешно. И только потом понимаем, что те хвастуны не зарабатывают столько, ведь вы же точно так же, как они, изучали один и тот же рынок, знаете ровно столько же или даже больше, поэтому они врут.

Шаг второй может занять несколько лет. Точно сказать нельзя, у всех по-разному – больше, чем год-два-три... На этой стадии многие бросают трейдинг, разочаровываются, не выдерживают...

Около 60% новичков бросают затею в первые 3 месяца – и это неплохо! Ведь если бы все торговали успешно, то миллионеров развелось бы много, а заводы и фабрики закрылись бы. Еще 20% держатся около года, но отчаяние заставляет их открывать слишком рискованные сделки, после которых закономерный слив.

Остальные 20% продолжают работать и выживают на рынке до 3-х лет, но только 5-10% изо всех желающих переходят на этап, на котором прибыль поступает более стабильно.

Кстати, это реальные цифры, они не взяты с потолка. Поэтому, когда ваш опыт торговли достигает 3-х лет, не думайте, что дальше наступят безоблачные времена.

Когда-нибудь заканчивается и второй этап, когда вы понимаете, что мало что знаете или толком умеете делать. Уже кажется, что трейдингу вы отдали всё, слили 2-3 (или больше) депозита, подумывали бросить эту затею... НО... В один прекрасный день в вашей голове происходит щелчок – и вы переноситесь на 3-й этап.

Шаг третий: «Эврика!»

Так его назвали психологи. Ближе к концу 2-го этапа вы понимаете, что не в ТС дело. Становится ясно, что можно зарабатывать на стохастике или скользящих при одном условии: вы дружите с головой и разумно распоряжаетесь деньгами и рисками. Вы уже не изучаете теханализ, а больше занимаетесь психологией, в книгах о психологии трейдинга вы видите себя молодого и себя теперешнего. Вот тогда и приходит «эврика»!

На этом этапе вы начинаете понимать, что математически точно просчитать движение рынка невозможно: на ближайшие 10 минут или день – неважно. Благодаря этому пониманию вам уже неважно, что думают о рынке другие, как отразится на ценах новость и т.д. С этой поры вы работаете автономно, по своей методике.

У вас только одна ТС, которая меняется очень редко, при необходимости. Вы приспосабливаете ее под себя и ловите от этого кайф! Теперь вы работаете только на «преимуществах», когда о них говорит ваша ТС. Если цена после сигнала идет не туда – вы не злитесь, т.к. в этом нет вашей вины и вы знаете, что если всегда работать по «преимуществам», которые выдает система, вы в итоге выйдете в плюс.

Каждая отдельная сделка вас больше не волнует, более важен результат за неделю-месяц-год, ведь пара убыточных сделок общей картины не испортит. Всё потому, что успех приносит постоянство эксплуатации вашего «преимущества» и дисциплина в работе.

«Эврика» наступает тогда, когда вам уже не важно знать, куда пойдет рынок, вы этого не хотите и полностью осознаете, что предсказать его не в силах никто.

Шаг четвертый: сознательная компетентность

Теперь сделки открываются всегда по системе. Что убыток, что прибыль – неважно, всё воспринимается легко. Прибыль течет, а убытки режутся на корню. Вот он уровень, когда вы в большинстве случаев закрываетесь в безубытке или маленьком плюсе, а прибыль что в 10, что в 200 пунктов приносит одинаковые эмоции – безразличие. Работа над собой и ТС продолжается, вы совершенствуете себя и приспосабливаете ТС под реалии рынка, появляется стабильный профит.

Такая работа продолжается с полгода.

Шаг пятый: неосознанная компетентность

На этом этапе открыть профитную сделку – всё равно что в магазин за хлебом сходить. Всё делается правильно и самое главное – подсознательно. Работает «автопилот», который дает стабильную прибыль.

Вы заходите на форумы и чаты и видите там себя, еще зеленого. Новички кричат «давай, баксик, вперед!», как-будто они поставили на лошадь в скачках — и вы видите себя, каким вы были несколько лет назад.

Это трейдерская утопия — вы взяли под контроль свои эмоции, а депозит постоянно растет.

Трейдинг больше не захватывает, как раньше, становится скучно, и вы понимаете, что это обычная работа, которую нужно выполнять каждый день.

Чаты вас больше не интересуют, вы обзаводитесь несколькими друзьями, с которыми интересней делиться своим видением рынка, но их взгляды не сильно влияют на ваши.

Вот и наступает момент, когда вы гордо можете сказать: «Я — валютный трейдер». Но, честно говоря, говорить сильно не хочется — это просто работа, как и любая другая...



