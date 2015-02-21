Индикаторы ClusterDelta теперь работают на всех терминалах МТ5!

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Рад сообщить, что индикаторы ClusterDelta серии ClusterX наконец окончательно портированы с поддержкой как x86 так и x64 терминалов.
Теперь можно полноценно использовать фьючерсные объемы в вашем МТ5 терминале!
Принцип работы индикаторов аналогичен индикаторам под МТ4. Закачка данных вынесена в эксперты, закачанные данные сохраняются в папке Cluster Delta и могут быть затем использованы индикаторами как онлайн, так и в оффлайн режиме, а также при бэктесте советников в тестере стратегий (это и было одной из основных целей проекта ClusterX)
Список индикаторов, доступных для МТ5 платформы:
- ClusterX_CumDelta -- кумулятивная дельта
- ClusterX_Delta -- дельта объемов по аску и биду
- ClusterX_Volume -- фьючерсный объем
- ClusterX_FineVolumes -- индикатор, удобно отображающий общий объем, объем асков, бидов и их разницу (есть на картинке)
- ClusterX_ColoredVolume -- объемы с цветовым обозначением растущего и падающего объема
- ClusterX_ColoredDelta -- дельта с цветовым обозначением ратущей и падающей дельты
- BetterVolume_ClusterXEdition -- полюбившийся многим индикатор Better_Volume, переделанный под фьючерсные объемы
Скачать индикаторы можно здесь -- http://www.trend-lab.ru/2013/07/clusterx-for-mql5.html
Профитов!