Индикаторы ClusterDelta теперь работают на всех терминалах МТ5!

Рад сообщить, что индикаторы ClusterDelta серии ClusterX наконец окончательно портированы с поддержкой как x86 так и x64 терминалов.

Теперь можно полноценно использовать фьючерсные объемы в вашем МТ5 терминале!

Принцип работы индикаторов аналогичен индикаторам под МТ4. Закачка данных вынесена в эксперты, закачанные данные сохраняются в папке Cluster Delta и могут быть затем использованы индикаторами как онлайн, так и в оффлайн режиме, а также при бэктесте советников в тестере стратегий (это и было одной из основных целей проекта ClusterX)

Список индикаторов, доступных для МТ5 платформы:



ClusterX_CumDelta -- кумулятивная дельта



-- кумулятивная дельта ClusterX_Delta -- дельта объемов по аску и биду



-- дельта объемов по аску и биду ClusterX_Volume -- фьючерсный объем



-- фьючерсный объем ClusterX_FineVolumes -- индикатор, удобно отображающий общий объем, объем асков, бидов и их разницу (есть на картинке)



-- индикатор, удобно отображающий общий объем, объем асков, бидов и их разницу (есть на картинке) ClusterX_ColoredVolume -- объемы с цветовым обозначением растущего и падающего объема



-- объемы с цветовым обозначением растущего и падающего объема ClusterX_ColoredDelta -- дельта с цветовым обозначением ратущей и падающей дельты



-- дельта с цветовым обозначением ратущей и падающей дельты BetterVolume_ClusterXEdition -- полюбившийся многим индикатор Better_Volume, переделанный под фьючерсные объемы

Скачать индикаторы можно здесь -- http://www.trend-lab.ru/2013/07/clusterx-for-mql5.html

Профитов!

