Женщины-инвесторы работают лучше, чем мужчины

Пожалуй, это будет очень необычный пост в преддверии мужского праздника. Одна из самых больших загадок в финансовом мире до сих пор не разгадана — по данным исследований, женщинам не хватает уверенности, когда речь идет об инвестировании и планировании пенсии. Однако, если посмотреть на фактические данные, женщины часто работают лучше, чем мужчины.

Карин Эфрон видела все это своими глазами. Долгое время будучи профессионалом в сфере недвижимости, она решила создать веб-сайт GoGirl Finance после того, как стала свидетелем дискуссии сына и дочери студенческого возраста с их друзьями. Обеденный спор был полон ярких мнений всех участников. До тех пор, пока тема не изменилась на акции и инвестирование. Тогда девушки просто замолчали.

"Девяносто процентов времени женщины не участвуют в финансовых обсуждениях. Это безумие в наши дни и в таком возрасте", - говорит Карин Эфрон, которая запустила сайт в 2009 году для помощи женщинам в их стремлении взять на себя ответственность за свои финансы. Интересно, что даже в слогане на сайте сказано «Оказание помощи женщинам, чтобы обрести уверенность при работе с деньгами».

Женщины разумно инвестируют: практика показывает, что женщины гораздо мудрее поступают, вкладывая свои деньги в какие-то активы. Терренс Одеан, профессор из Berkeley's Haas School of Business, который провел годы в изучении тенденций инвесторов, обнаружил, что мужчины торговали на 45% больше, чем женщины в 1990 году. Его обвинили в мужской самоуверенности.

Все, что дополнительная торговля на самом деле давала мужчинам — это возможность иметь средний доход, который был на целый процентный пункт ниже, чем у женщин. Он также заметил, что женщины менее склонны к рискованной торговле и дейтрейдингу, и охотнее готовы вложить свои пенсионные средства исключительно в акции, пишет Fidelity. Они диверсифицируют свои портфели лучше в акции, облигации и другие инвестиции.

За последнее десятилетие средний доход как мужчин, так и женщин почти сравнялся — с 7,3% до 7,4%, по данным Fidelity. Но «женские» инвестпортфели гораздо менее рискованные. В мире инвестиций это идеальный вариант - получить максимальную отдачу, взяв на себя наименьший риск. Кэти Мерфи, президент Fidelity Personal Investing, говорит, что женщины в среднем больше экономят, чем мужчины и составляют свои инвестпортфели очень грамотно, если даже не лучше, чем мужчины.

Женщины, как правило, сохраняют 8,3% своих доходов, тогда как мужчины сохраняют только 7,9%. Такие данные дает Fidelity после изучения более чем 12 миллионов пенсионных счетов и скорректировав некоторые различия в оплате труда между мужчинами и женщинами. Это, конечно, может звучать так — типа не такая уж и большая разница, но посмотрите на это с течением времени. Учтите, что средний доход домохозяйства в США составляет около $50000. Если применить эти нормы сбережений, женщины экономят около $200 в год. Так что если даже их доходы примерно такие же, как у мужчин, женщины в конечном итоге сохраняют больше.

Данные подтверждают ту историю Эфрон во время обеда. В новом исследовании Fidelity обнаружили, что восемь из десяти женщин признаются, что они сдерживались от разговора о своих финансах даже с близкими родственниками и друзьями. "Несмотря на все старания женщин быть наравне с мужчинами, до сих пор остается необоснованное недоверие к их способности участвовать в финансовом планировании", - говорит Мерфи из Fidelity.

"На самом деле... это не так уж и сложно", - подчеркивает Мерфи. И этот текст не просто о гендерном равенстве, он о здравом смысле, который учитывает динамику изменений в семьях. Уже 40% женщин зарабатывают больше своих супругов, по данным Pew Research, и девять из десяти женщин, как ожидается, будут иметь эксклюзивные финансовые решения для своих семей, учитывая, что женщины остаются незамужними дольше и часто живут дольше своих партнеров.