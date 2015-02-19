«Тройка» Уолл-стрит и европейские индексы ждут решения греческого вопроса

Инвесторы настороженно ждут, чем закончатся переговоры по спасению Греции от долгового кризиса, и на этом фоне два из трех основных фьючерсов Уолл-стрит снизились. Фьючерсы на DJIA и на S&P500 потеряли 0,1%. Фьючерс на Nasdaq прибавил 0,1%. Однако инвесторы должны помнить: не всегда фьючерсные позиции будут точно предсказывать ходы на фондовом рынке после открытия торгов.



Итак, фьючерсы на протяжении всей дневной сессии дрейфуют между крохотными прибылями и маленькими убытками. Это связано с сомнениями инвесторов: сегодня Греция официально обратилась в Брюссель с просьбой о продлении программы финансовой помощи. Но на этот раз свой характер показывает немецкий Минфин, который комментирует ситуацию: «Предложения Греции незначительны и не отвечают требованиям Евросоюза для предоставления «спасательного круга»». Если сделка будет заключена, Греция останется в еврозоне, и на это уповают инвесторы во многих странах. Если нет — финансовый мир может основательно тряхнуть, по предсказаниям наиболее мрачно настроенных аналитиков.

На всех этих новостях индексы Евросоюза на момент 16.51 мск немного выросли, кроме FTSE, который незначительно снизился (на 11%). DAX прибавил 0,06%; САС 40 вырос на 0,55%. Периферийные индексы тоже довольно бодро выросли: IBEX 35 прибавил 0,72; FTSE MIB — 0,38%.