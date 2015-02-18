Альтернатива Форекс vs реальные биржевые рынки. Часть 4.

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Интересное совпадение. Только сегодня ночью думал о том, почему народ, даже получив кое-какие знания по трейдингу продолжает торговать в ДЦ на форексе, а не идет на нормальный рынок. И сегодня же утром на одном из форумов увидел пост с вопросом что лучше: форекс или фондовый рынок. Но мы же все ещё после первого мультика про Кунг-фу Панду знаем, что случайности - не случайны. Значит, это действительно кому-то нужно...
Ну что ж, попробую подумать в слух... Местами сам себя процитирую из постов некоторых форумов. Благо автор не против)))
Понятно почему у новичка больше шансов попасть именно на форекс - навязчивая реклама в интернет делает своё черное дело. Интересно подумать почему остаются на форекс те, у кого что-то начинает получаться и кто хочет связать с трейдингом свою жизнь. Впрочем, возможно я не прав. Возможно со временем на биржу уходят все, кто хочет торговать серьёзно. Просто у каждого этот этап наступает в разное время...
Лично я не вижу абсолютно никаких проблем в том, чтобы после форекса перейти на фонду. Я вообще отношусь к нашему форексу как к песочнице, причем такой, где от тебя ничего не зависит. Всегда может приехать самосвал и засыпать тебя с головой, если ты очень расшалишься. Я имею в виду возможность ДЦ рисовать на твоем графике "специальные" свечи только для тебя. Кстати, даже представители ДЦ не стесняются этого признавать на форумах! А в худшем случае, найти причину не выплатить профит. Или, вообще, обанкротиться.)) Скажу больше, я вообще не понимаю людей, которые достигнув определенных успехов в трейдинге остаются на форекс. Работая на бирже вы исключаете вообще всякую возможность манипуляций со стороны ДЦ. Я считаю несерьёзно стараться добиться серьёзного результата там, где ты играешь против заведомо более сильного противника, который, к тому же имеет все возможности жульничать.
Что же останавливает человека сменить биржу на ДЦ?
Традиционные отговорки не стоят выеденного яйца.
Сложнее открыть счет? Да, возможно, но это только один раз. А открыть счет в уважаемом забугорном ДЦ и нисколько даже и не легче...
Работать сложнее? Полный бред. На фонде работать легче! Есть дополнительные возможности контроля за ситуацией на рынке MT5, наконец, лента, которая тоже в принципе не доступна на форекс.
Необходимость платить налоги? Во-первых, это не так уж и плохо, во-вторых, принципиальным противникам тоже есть свои возможности скрыть доходы, в-третьих, я думаю, до форекса тоже скоро доберутся, недаром новый закон рассматривают в Думе.
Начальные вложения больше? Неправда. Открыть счет на ФОРТСе можно начиная с 5000 рублей. Худо-бедно зарабатывать на жизнь вполне возможно с 30000 рублей. А при умении и небольших потребностях и с меньшей.
Биржевому брокеру нужно платить комиссию с каждой сделки? Да, а ДЦ забирает себе фиксированный спред.
Биржевой терминал сложнее чем МТ4? Да, но разобраться с терминалом много проще, чем научиться прибыльно торговать, так что трейдера это не должно останавливать. Плюс к этому российские брокеры уже предлагают торговать на ФОРТСе через МТ5.
Нужно разбираться со сведением ордеров в стакане, понять что такое рыночный и лимитный ордера? Ничего сложного в этом нету, зато появляется дополнительная информация для анализа ситуации на рынке.
Высокая волатильность на фонде? Волатильность на форекс ничуть не меньше. Подберите инструменты с той волатильностью, которая вас устроит. Выбрать есть из чего!
Большинство книжек по трейдингу написаны именно по форексу? Однозначно заблуждение! Весь тех. анализ пришел на форекс именно с фондового рынка.
Торговать на фонде сложнее? Ничуть. Все принципы движения цены те же, только инструментов для их анализа больше. Нравятся индикаторы и тех. анализ - торгуйте по ним!
Всё, я иссяк. Придумаете ещё аргументы - готов обсудить.
Итак, какие же я вижу причины того, что люди держатся за форекс?
1. Отсутствие информации. Этот пост вам в в помощь. Есть и другие на эту тему. Уверен, что если будет интерес, найдется и информация и те, кто поможет разобраться с конкретными вопросами. Да и поддержку у брокеров никто не отменял.
2. Лень. Не хочу ничего менять, не хочу ничего учить!
3. Клинические случаи.
Какая причина держит Вас?
Ну что ж, попробую подумать в слух... Местами сам себя процитирую из постов некоторых форумов. Благо автор не против)))
Понятно почему у новичка больше шансов попасть именно на форекс - навязчивая реклама в интернет делает своё черное дело. Интересно подумать почему остаются на форекс те, у кого что-то начинает получаться и кто хочет связать с трейдингом свою жизнь. Впрочем, возможно я не прав. Возможно со временем на биржу уходят все, кто хочет торговать серьёзно. Просто у каждого этот этап наступает в разное время...
Лично я не вижу абсолютно никаких проблем в том, чтобы после форекса перейти на фонду. Я вообще отношусь к нашему форексу как к песочнице, причем такой, где от тебя ничего не зависит. Всегда может приехать самосвал и засыпать тебя с головой, если ты очень расшалишься. Я имею в виду возможность ДЦ рисовать на твоем графике "специальные" свечи только для тебя. Кстати, даже представители ДЦ не стесняются этого признавать на форумах! А в худшем случае, найти причину не выплатить профит. Или, вообще, обанкротиться.)) Скажу больше, я вообще не понимаю людей, которые достигнув определенных успехов в трейдинге остаются на форекс. Работая на бирже вы исключаете вообще всякую возможность манипуляций со стороны ДЦ. Я считаю несерьёзно стараться добиться серьёзного результата там, где ты играешь против заведомо более сильного противника, который, к тому же имеет все возможности жульничать.
Что же останавливает человека сменить биржу на ДЦ?
Традиционные отговорки не стоят выеденного яйца.
Сложнее открыть счет? Да, возможно, но это только один раз. А открыть счет в уважаемом забугорном ДЦ и нисколько даже и не легче...
Работать сложнее? Полный бред. На фонде работать легче! Есть дополнительные возможности контроля за ситуацией на рынке MT5, наконец, лента, которая тоже в принципе не доступна на форекс.
Необходимость платить налоги? Во-первых, это не так уж и плохо, во-вторых, принципиальным противникам тоже есть свои возможности скрыть доходы, в-третьих, я думаю, до форекса тоже скоро доберутся, недаром новый закон рассматривают в Думе.
Начальные вложения больше? Неправда. Открыть счет на ФОРТСе можно начиная с 5000 рублей. Худо-бедно зарабатывать на жизнь вполне возможно с 30000 рублей. А при умении и небольших потребностях и с меньшей.
Биржевому брокеру нужно платить комиссию с каждой сделки? Да, а ДЦ забирает себе фиксированный спред.
Биржевой терминал сложнее чем МТ4? Да, но разобраться с терминалом много проще, чем научиться прибыльно торговать, так что трейдера это не должно останавливать. Плюс к этому российские брокеры уже предлагают торговать на ФОРТСе через МТ5.
Нужно разбираться со сведением ордеров в стакане, понять что такое рыночный и лимитный ордера? Ничего сложного в этом нету, зато появляется дополнительная информация для анализа ситуации на рынке.
Высокая волатильность на фонде? Волатильность на форекс ничуть не меньше. Подберите инструменты с той волатильностью, которая вас устроит. Выбрать есть из чего!
Большинство книжек по трейдингу написаны именно по форексу? Однозначно заблуждение! Весь тех. анализ пришел на форекс именно с фондового рынка.
Торговать на фонде сложнее? Ничуть. Все принципы движения цены те же, только инструментов для их анализа больше. Нравятся индикаторы и тех. анализ - торгуйте по ним!
Всё, я иссяк. Придумаете ещё аргументы - готов обсудить.
Итак, какие же я вижу причины того, что люди держатся за форекс?
1. Отсутствие информации. Этот пост вам в в помощь. Есть и другие на эту тему. Уверен, что если будет интерес, найдется и информация и те, кто поможет разобраться с конкретными вопросами. Да и поддержку у брокеров никто не отменял.
2. Лень. Не хочу ничего менять, не хочу ничего учить!
3. Клинические случаи.
Какая причина держит Вас?