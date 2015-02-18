Альтернатива Форекс vs реальные биржевые рынки. Часть 4.

Интересное совпадение. Только сегодня ночью думал о том, почему народ, даже получив кое-какие знания по трейдингу продолжает торговать в ДЦ на форексе, а не идет на нормальный рынок. И сегодня же утром на одном из форумов увидел пост с вопросом что лучше: форекс или фондовый рынок. Но мы же все ещё после первого мультика про Кунг-фу Панду знаем, что случайности - не случайны. Значит, это действительно кому-то нужно...

Ну что ж, попробую подумать в слух... Местами сам себя процитирую из постов некоторых

форумов