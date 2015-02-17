Осторожно: аналитики предсказывают девальвацию юаня

У Китая нет планов девальвировать нацвалюту, но это может произойти и вне его контроля. Если мы говорим о китайской валюте, обычно ее поведение соответствует тому, что говорит правительство Китая. Когда оно говорит, что юань не будет девальвироваться, то так и будет. Играть против политики Пекина или его центробанка очень невыгодно.

Но сегодня некоторые аналитики предупреждают инвесторов: возможна внезапная и резкая девальвации юаня, сообщает MarketWatch.

Аналитики из Bank of America Merrill Lynch Global Research в последнем докладе утверждают: есть определенный риск, что правительство Китая удивит рынок, сократив стоимость своей валюты.

Чтобы сделать такой вывод, требуется не только трезвая оценка экономических данных Китая, но и рассмотрение такого варианта, что Пекин может фактически потерять контроль над ситуацией. И пока статистика не на стороне правительства - экономика Китая в этом году постоянно ухудшается, сокращается экспорт, и вообще экономика близко подошла к дефляции в январе, когда индекс потребцен упал до пятилетнего минимума 0,8%. Традиционные рычаги Пекина больше не работают.

Процентные ставки снизили, требования к банковским резервам изменили, но это пока не помогает сохранить ликвидность — она продолжает снижаться. В пятницу стало известно, что денежная масса М2 выросла всего на 10,8% в январе по сравнению с годом ранее — это самый медленный рост с 1998 года. Плюс еще сохраняется отток капитала и рост существующих задолженностей.

Эксперты Bank of America пришли к выводу, что амортизация юаня (и его ослабление) — один из немногих инструментов, оставшихся в Китае, чтобы обеспечить хорошую долю мирового спроса и выполнить свои экономические задачи.

А вот для Пекина подобный шаг будет означать главный и неожиданный разворот политики. И потому аналитики мало верят в реальность такого хода со стороны китайского нацбанка, ведь сценарий девальвации возможен только в случае потери контроля за ситуацией. Если уж девальвация и произойдет, это будет мощный удар по экономике и станет своего рода еще одним шагом для эскалации валютных войн.

В финансовом мире можно привести несколько примеров — это резкий обвал цен на нефть из-за решения ОПЕК не менять уровни добычи или скачок швейцарского франка после «отвязки» его от евро. Может, китайский юань продолжит этот список?..