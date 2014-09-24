На Уолл Стрит - «красный период» творчества

Фондовые площадки США закрылись сегодня в красной зоне. Вот уже третью сессию подряд торги закрываются в минусе из-за того, что на Ближнем Востоке идет настоящая недвусмысленная война. Добавило рынку «оптимизма» и то, что правительство США ужесточило налоговое законодательство. Сделки «налоговой инверсии» теперь станут гораздо сложнее — в итоге проблемы уже начались у тех компаний, которые достигли договоренностей по слиянию с коллегами, базирующихся в странах с мягким налоговым режимом. Особенно это касается компаний, работающих в сфере здравоохранения. Вчера здесь уже писали про AbbVie, которая в июле договорилась купить ирландского «биохимика» Shir и перенести из США главный офис, но теперь сделка зависла в воздухе. Так вот, AbbVie далеко не одинок в этих своих проблемах.



«Большая американская тройка» индексов продемонстрировала гордое фланирование вниз: DJIA закрылся, потеряв 0,68%; S&P 500 ослаб на 0,58%; Nasdaq похудел на 0,42%. Спад показали все 10 отраслей, представленных в S&P.

Как я уже написала выше, сильнее всего пострадал фармацевтический и биотехнологический сектор: Medtronic Inc потеряла 2,9%; AbbVie продолжает снижать котировки и за сегодняшнюю сессию ослабла еще на 2%; Abbot Laboratories показала минус 2,1%.

Чемпион по крупным падениям — автодилер CarMax. Он обвалился на целых 9,5% на информации о менее оптимистичной статистике, чем ожидалось.

Сократилась капитализация Alibaba — она упала на 3%.

Из тех, кто чувствовал себя хорошо, можно отметить еще одного «фармацевта»: Salix Pharmaceuticals, которая подскочила на 5,8%. Сказываются слухи о том, что эту компанию может купить производитель «Ботокса», компания Allergan Inc.