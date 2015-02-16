S&P 500 снова обновил исторический максимум
Новости рынков

S&P 500 снова обновил исторический максимум

16 февраля 2015, 09:10
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В пятницу на Уолл-стрит отмечался сдержанный рост. S&P 500 обновил исторический максимум, а DJIA зашел за отметку в 18000 пунктов, чего не случалось с начала года.

На настроения инвесторов благоприятно повлияла оптимистичная статистика из Европы и США. Хорошо отразились на росте индексов и сильная корпоративная отчетность, и рост цен на нефть.

S&P 500 в пятницу прибавил 0,41%, а неделю закончил повышением на 2%. Dow Jones по итогам сессии в пятницу вырос на 0,26%, по итогам недели вырос на 1,1%. Nasdaq Composite пятничную сессию закрыл плюсом на 0,75%, за неделю же вырос более чем на 3%.

Компания Zynga Inc, разрабатывающая мобильные игры, потеряла 16% на очень слабой квартальной отчетности. А вот Groupon Inc подорожала на 6,3% на новостях об интересе сразу нескольких компаний-инвесторов к бизнесу Ticket Monster, принадлежащему Groupon.


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