Казначейство США: «Хватит это терпеть!»

Американские индексные фьючерсы упали из-за применения суровых мер против слияний, экономящих налоги. Например, AbbVie на премаркете отправилась в минус на 2% из-за крайне досадного недоразумения: буквально в июле эта компания достигла соглашения о покупке дублинской фармацевтической компании Shire PLC, чтобы переместить свой юридический адрес за границу. Понятно, что эта трогательная хитрость была задумана для минимизации налогов. Однако американские власти под лозунгом «Хватит это терпеть!» решили провести ряд мероприятий, прикрывающий подобные лавочки, и теперь AbbVie придется не очень сладко. В соглашении с ирландцами фигурирует сумма 52,4 млрд долларов, и что будет происходить дальше с этим соглашением — пока непонятно.



Китайский гигант электронной коммерции Alibaba опускается на 2,2% на третий день торговли после взрывного IPO. Акционер Alibaba – Yahoo! Inc – отступила на те же 2,2%. Фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 0,4%. Фьючерсы на Standard&Poors 500 ослабли на 0,3% - напомню, что на вчерашней торговой сессии они упали больше всего за полтора месяца.

На индексы западных государств наконец-то начали сильно влиять ближневосточные события: теперь становится кристально понятно, что ИГ отступать не собирается, и это значительная, а главное — очень организованная организация, представляющая серьезную угрозу. Боевые действия в Сирии и Ираке идут полным ходом, причем к ним присоединились арабские союзники США: Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ, Катар, Бахрейн.