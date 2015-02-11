Старый Свет надеется на послушную Грецию. Индексы выросли во вторник

Вчерашние торги в Европе закончились дружным ростом большинства индексов. Инвесторы надеются на то, что с греческими премьер-министром и министром финансов удастся договориться к обоюдной пользе и Греции, и Евросоюза.

Источник агентства Bloomberg в правительстве Греции сообщает, что греки надеются привлечь краткосрочное финансирование примерно на 10 млрд евро. Это поможет им избежать кредитного краха страны и выиграть время, чтобы обсудить новые условия погашения долгов. И еще одно предложение Греции — выделить ей 1,9 млрд из прибыли, полученной кредиторами в качестве прибыли от греческих облигаций. Плюс, как уже говорилось вчера, министр финансов страны, Янис Варуфакис, сегодня в ходе встречи с Еврогруппой намеревается просить об увеличении вексельного лимита с нынешних 15 млрд евро до 23 млрд. За это греческий кабинет обещает осуществить порядка двух третей реформ в стране, которые ранее были обещаны кредиторам.



В итоге всех этих новостей греческий фондовый индекс ASE вчера уложил на лопатки других своих коллег по Старому Свету, взлетев на 8% сразу (в основном благодаря банковскому сектору, отдельные представители которого увеличили капитализацию на 15% и выше).

Однако в общеевропейском индексе Stoxx Europe 600, выросшем за день на 0,6%, лидировали высокотехнологичные компании: Nokia прибавила 2,5%.

Непериферийные банки вели себя по-разному: так, Raiffaisen прибавил 7% на новостях о реорганизации бизнеса и уводе своих подразделений из невыгодных регионов (из Польши и Словении он уходит совсем, а в России и Украине сильно сокращает присутствие). UBS снизился на 2,8%: руководство боится, что на рентабельность бизнеса негативно повлияет аномальное усиление франка.