Старый Свет надеется на послушную Грецию. Индексы выросли во вторник

Вчерашние торги в Европе закончились дружным ростом большинства индексов. Инвесторы надеются на то, что с греческими премьер-министром и министром финансов удастся договориться к обоюдной пользе и Греции, и Евросоюза.
Источник
агентства Bloomberg в
правительстве Греции сообщает, что
греки надеются привлечь краткосрочное
финансирование примерно на 10 млрд евро.
Это поможет им избежать кредитного
краха страны и выиграть время, чтобы
обсудить новые условия погашения долгов.
И еще одно предложение Греции — выделить
ей 1,9 млрд из прибыли, полученной
кредиторами в качестве прибыли от
греческих облигаций. Плюс, как уже
говорилось вчера, министр финансов
страны, Янис Варуфакис, сегодня в ходе
встречи с Еврогруппой намеревается
просить об увеличении вексельного
лимита с нынешних 15 млрд евро до 23 млрд.
За это греческий кабинет обещает
осуществить порядка двух третей реформ
в стране, которые ранее были обещаны
кредиторам.
В итоге всех этих новостей греческий фондовый индекс ASE вчера уложил на лопатки других своих коллег по Старому Свету, взлетев на 8% сразу (в основном благодаря банковскому сектору, отдельные представители которого увеличили капитализацию на 15% и выше).
Однако в общеевропейском индексе Stoxx Europe 600, выросшем за день на 0,6%, лидировали высокотехнологичные компании: Nokia прибавила 2,5%.
Непериферийные банки вели себя по-разному: так, Raiffaisen прибавил 7% на новостях о реорганизации бизнеса и уводе своих подразделений из невыгодных регионов (из Польши и Словении он уходит совсем, а в России и Украине сильно сокращает присутствие). UBS снизился на 2,8%: руководство боится, что на рентабельность бизнеса негативно повлияет аномальное усиление франка.